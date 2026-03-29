В Финляндии упали два неизвестных дрона

Несколько неизвестных беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии и упали на ее территории. Об этом сообщает Yle со ссылкой на Министерство обороны Финляндии, пишет УНН.

Отмечается, что утром в воскресенье, 29 марта, в воздушном пространстве в морской зоне и на юго-востоке Финляндии наблюдалось несколько объектов, которые летели низко и медленно.

Воздушные силы выполнили разведывательную миссию с участием истребителя F/A-18 Hornet.

Сообщается, что один беспилотник упал на землю к северу от города Коувола, а другой – к востоку от него. Полиция изолировала эти районы для дальнейшего расследования.

На территорию Финляндии залетели беспилотные летательные аппараты. Мы очень серьезно относимся к этому. Органы безопасности немедленно отреагировали. Расследование обстоятельств продолжается, и больше информации будет предоставлено после подтверждения данных