Фінляндія не вимагає від України припиняти удари по нафтовому сектору росії

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Гельсінкі не вимагає від України зупиняти чи скорочувати удари по російському нафтовому сектору. Водночас, за її словами, влада має гарантувати безпеку громадян Фінляндії. Про це Валтонен сказала в коментарі для YLE, а також в ефірі A-studio, пише УНН.

Валтонен наголосила, що Фінляндія не висуває Києву подібних вимог.

Фінляндія не вимагає нічого подібного. Але, звичайно, ми повинні забезпечити, щоб фіни не опинилися в небезпеці – заявила вона.

Також очільниця МЗС Фінляндії підкреслила, що Україна має право на самозахист.

Україні дозволено захищатися. Ми не висуваємо жодних вимог до України щодо того, на які цілі вона прагне впливати в росії – сказала Валтонен.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримувала "сигнали" від окремих союзників щодо можливого скорочення дальніх ударів по нафтовому сектору росії.

Що заявили у Фінляндії після інциденту з дронами

На тлі останніх подій Фінляндія також працює над створенням системи захисту від дронів. За оцінкою Валтонен, її можуть ввести в експлуатацію вже протягом кількох місяців.

У неділю на південному сході країни розбилися два безпілотники – один у Коуволі, інший у Луумякі. Походження другого дрона наразі не встановлене, однак влада підтвердила, що один із безпілотників був українським.

За словами Валтонен, інцидент не призвів до суттєвих змін у безпековій ситуації у Фінляндії. Вона заявила, що ознак навмисної ворожої діяльності, спрямованої проти країни, немає, а дрони, ймовірно, потрапили на територію Фінляндії випадково.

Наша відправна точка в дискусії з українцями полягає в тому, що цього не повинно статися. Фінляндія має сильні оборонні сили та органи безпеки. Ми зробимо все можливе, щоб Фінляндія й надалі залишалася безпечною країною для життя – підсумувала Валтонен.

