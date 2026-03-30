Зеленський та президент Фінляндії Стубб обговорили роботу на американському напрямку та інцидент із дронами

$43.840.0450.490.12
ukenru
10:47 • 866 перегляди
ЄС схвалила програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
10:19 • 4510 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
09:50 • 2566 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
06:43 • 14985 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 31180 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
29 березня, 12:02 • 48076 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 42747 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 67881 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 45637 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 56851 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.8м/с
58%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафта знову рвонула вгору після ударів хуситів по Ізраїлю30 березня, 01:45 • 9624 перегляди
Біля резиденції Трампа знову тривога в небі, американські винищувачі перехопили літак30 березня, 02:53 • 10715 перегляди
таганрог та краснодар накрила одна з наймасштабніших атак дронів за весь час війни - моніториVideo30 березня, 03:14 • 12107 перегляди
Трамп уже відкрито заговорив про "захоплення іранської нафти"30 березня, 04:00 • 14782 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні06:55 • 20995 перегляди
Публікації
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні06:55 • 21383 перегляди
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto29 березня, 07:40 • 42309 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради29 березня, 07:21 • 67881 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 52776 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 66441 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Антоніу Кошта
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 28240 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 28165 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 29158 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 32640 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 35986 перегляди
Актуальне
Техніка
The New York Times
Золото
Соціальна мережа
Ракетна система С-400

Зеленський та президент Фінляндії Стубб обговорили роботу на американському напрямку та інцидент із дронами

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Президент України обговорив з лідером Фінляндії домовленості на Близькому Сході та інцидент із дронами. Лідери готують нові формати комунікації в ЄС.

Зеленський та президент Фінляндії Стубб обговорили роботу на американському напрямку та інцидент із дронами

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом про домовленості на Близькому Сході, роботу на американському напрямку, а також інцидент із дронами - сторони бачать інцидент однаково, необхідну інформацію Київ надає, пише УНН.

Деталі

"Говорив із Президентом Фінляндії. Важливо, щоб ми всі у Європі предметно координувалися. Саме так і робимо з Алексом", - вказав Зеленський у соцмережах.

Зі слів Президента, він "поінформував про зустрічі й перемовини на Близькому Сході та в регіоні Затоки, які були в мене цими днями". "Вже є стратегічні домовленості, і наш внесок у безпеку й стабілізацію може бути значним", - вказав Зеленський.

"Алекс розказав про свою активність. Безпека – передусім, і зараз, коли світ настільки дестабілізований, жодного дня не можна втрачати: потрібні спільні дії та спільні результати. Готуємо формати комунікації з іншими лідерами Європи", - повідомив Президент.

Незмінна увага також роботі на американському напрямку. Звісно, згадали інцидент із дронами, який нещодавно був на території Фінляндії. Однаково бачимо з Алексом цю ситуацію. Всю необхідну інформацію надаємо. Дякую!

- підкреслив Зеленський.

Стубб заявив про відсутність військової загрози після падіння дронів у Фінляндії29.03.26, 21:53 • 10233 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
Александр Стубб
Фінляндія
Європа
Володимир Зеленський
Україна