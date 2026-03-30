Зеленський та президент Фінляндії Стубб обговорили роботу на американському напрямку та інцидент із дронами

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом про домовленості на Близькому Сході, роботу на американському напрямку, а також інцидент із дронами - сторони бачать інцидент однаково, необхідну інформацію Київ надає, пише УНН.

"Говорив із Президентом Фінляндії. Важливо, щоб ми всі у Європі предметно координувалися. Саме так і робимо з Алексом", - вказав Зеленський у соцмережах.

Зі слів Президента, він "поінформував про зустрічі й перемовини на Близькому Сході та в регіоні Затоки, які були в мене цими днями". "Вже є стратегічні домовленості, і наш внесок у безпеку й стабілізацію може бути значним", - вказав Зеленський.

"Алекс розказав про свою активність. Безпека – передусім, і зараз, коли світ настільки дестабілізований, жодного дня не можна втрачати: потрібні спільні дії та спільні результати. Готуємо формати комунікації з іншими лідерами Європи", - повідомив Президент.

Незмінна увага також роботі на американському напрямку. Звісно, згадали інцидент із дронами, який нещодавно був на території Фінляндії. Однаково бачимо з Алексом цю ситуацію. Всю необхідну інформацію надаємо. Дякую! - підкреслив Зеленський.

Стубб заявив про відсутність військової загрози після падіння дронів у Фінляндії