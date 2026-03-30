Зеленский и президент Финляндии Стубб обсудили работу на американском направлении и инцидент с дронами
Киев • УНН
Президент Украины обсудил с лидером Финляндии договоренности на Ближнем Востоке и инцидент с дронами. Лидеры готовят новые форматы коммуникации в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с президентом Финляндии Александром Стуббом о договоренностях на Ближнем Востоке, работе на американском направлении, а также инциденте с дронами - стороны видят инцидент одинаково, необходимую информацию Киев предоставляет, пишет УНН.
"Говорил с Президентом Финляндии. Важно, чтобы мы все в Европе предметно координировались. Именно так и делаем с Алексом", - указал Зеленский в соцсетях.
По словам Президента, он "проинформировал о встречах и переговорах на Ближнем Востоке и в регионе Залива, которые были у меня в эти дни". "Уже есть стратегические договоренности, и наш вклад в безопасность и стабилизацию может быть значительным", - указал Зеленский.
"Алекс рассказал о своей активности. Безопасность – прежде всего, и сейчас, когда мир настолько дестабилизирован, ни одного дня нельзя терять: нужны совместные действия и совместные результаты. Готовим форматы коммуникации с другими лидерами Европы", - сообщил Президент.
Неизменное внимание также работе на американском направлении. Конечно, вспомнили инцидент с дронами, который недавно был на территории Финляндии. Одинаково видим с Алексом эту ситуацию. Всю необходимую информацию предоставляем. Спасибо!
