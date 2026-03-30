Зеленский и президент Финляндии Стубб обсудили работу на американском направлении и инцидент с дронами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с президентом Финляндии Александром Стуббом о договоренностях на Ближнем Востоке, работе на американском направлении, а также инциденте с дронами - стороны видят инцидент одинаково, необходимую информацию Киев предоставляет, пишет УНН.

"Говорил с Президентом Финляндии. Важно, чтобы мы все в Европе предметно координировались. Именно так и делаем с Алексом", - указал Зеленский в соцсетях.

По словам Президента, он "проинформировал о встречах и переговорах на Ближнем Востоке и в регионе Залива, которые были у меня в эти дни". "Уже есть стратегические договоренности, и наш вклад в безопасность и стабилизацию может быть значительным", - указал Зеленский.

"Алекс рассказал о своей активности. Безопасность – прежде всего, и сейчас, когда мир настолько дестабилизирован, ни одного дня нельзя терять: нужны совместные действия и совместные результаты. Готовим форматы коммуникации с другими лидерами Европы", - сообщил Президент.

Неизменное внимание также работе на американском направлении. Конечно, вспомнили инцидент с дронами, который недавно был на территории Финляндии. Одинаково видим с Алексом эту ситуацию. Всю необходимую информацию предоставляем. Спасибо! - подчеркнул Зеленский.

