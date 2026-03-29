Стубб заявил об отсутствии военной угрозы после падения дронов в Финляндии
Киев • УНН
Президент Александр Стубб заявил об отсутствии угрозы после падения двух БПЛА возле Коуволы. Один из объектов идентифицировали как украинский дрон «Лютый».
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что утром беспилотники отклонились от курса и залетели на территорию Финляндии. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
"Сегодня утром на территорию Финляндии зашли дроны. Один из них идентифицирован как украинский. Подчеркиваю, что Финляндии не угрожает никакая военная угроза. Наши власти отреагировали немедленно. Спасибо всем органам власти за эффективные действия", - говорится в сообщении.
По словам Стубба, расследование событий продолжается.
"Мы внимательно следим за развитием событий. Власти поддерживают готовность реагировать на различные ситуации. Финляндия готова контролировать и защищать свою территорию", - отметил он.
Дополнение
Воздушные силы Финляндии идентифицировали один из объектов, нарушивший воздушное пространство страны в воскресенье днем, это украинский дрон Ан-196 "Лютый".
Напомним
Два беспилотника упали вблизи города Коувола после незаконного пересечения границы. Воздушные силы задействовали истребитель Hornet.
