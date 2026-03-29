$43.8850.61
ukenru
13:23 • 10699 перегляди
Ексклюзив
29 березня, 12:02 • 17908 перегляди
29 березня, 09:25 • 19344 перегляди
29 березня, 07:21 • 30959 перегляди
28 березня, 17:19 • 30224 перегляди
28 березня, 13:04 • 46723 перегляди
28 березня, 12:29 • 40750 перегляди
28 березня, 11:56 • 34987 перегляди
28 березня, 08:59 • 33411 перегляди
28 березня, 08:29 • 29026 перегляди
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
81%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніо Таяні
Михайло Федоров
Петтері Орпо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Італія
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Опалення

Стубб заявив про відсутність військової загрози після падіння дронів у Фінляндії

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Президент Александр Стубб заявив про відсутність загрози після падіння двох БпЛА біля Коуволи. Один з об'єктів ідентифікували як український дрон Лютий.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що вранці безпілотники відхилилися від курсу та залетіли на територію Фінляндії. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вранці на територію Фінляндії зайшли дрони. Один з них ідентифіковано як український. Наголошую, що Фінляндії не загрожує жодна військова загроза. Наша влада відреагувала негайно. Дякую всім органам влади за ефективні дії", - йдеться у повідомленні.

За словами Стубба, розслідування подій триває.

"Ми уважно стежимо за розвитком подій. Влада підтримує готовність реагувати на різні ситуації. Фінляндія готова контролювати та захищати свою територію", - зазначив він.

Доповнення

Повітряні сили Фінляндії ідентифікували один з об’єктів, що порушив повітряний простір країни в неділю вдень, це український дрон Ан-196 "Лютий".

Нагадаємо

Два безпілотники впали поблизу міста Коувола після незаконного перетину кордону. Повітряні сили задіяли винищувач Hornet.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Ан-32П
Александр Стубб
Фінляндія