Стубб заявив про відсутність військової загрози після падіння дронів у Фінляндії
Київ • УНН
Президент Александр Стубб заявив про відсутність загрози після падіння двох БпЛА біля Коуволи. Один з об'єктів ідентифікували як український дрон Лютий.
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що вранці безпілотники відхилилися від курсу та залетіли на територію Фінляндії. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.
"Сьогодні вранці на територію Фінляндії зайшли дрони. Один з них ідентифіковано як український. Наголошую, що Фінляндії не загрожує жодна військова загроза. Наша влада відреагувала негайно. Дякую всім органам влади за ефективні дії", - йдеться у повідомленні.
За словами Стубба, розслідування подій триває.
"Ми уважно стежимо за розвитком подій. Влада підтримує готовність реагувати на різні ситуації. Фінляндія готова контролювати та захищати свою територію", - зазначив він.
Повітряні сили Фінляндії ідентифікували один з об’єктів, що порушив повітряний простір країни в неділю вдень, це український дрон Ан-196 "Лютий".
Два безпілотники впали поблизу міста Коувола після незаконного перетину кордону. Повітряні сили задіяли винищувач Hornet.
