У Фінляндії скликають засідання комітету оборони через інциденти з дронами

Парламентський комітет з питань оборони Фінляндії проведе позачергове засідання 31 березня для обговорення актуальних питань оборони, включно з інцидентами з дронами на південному сході країни. Про це повідомив голова комітету Хейккі Аутто на платформі X, пише УНН.

Парламентський комітет з питань оборони збереться на позачергове засідання у вівторок, 31 березня, щоб обговорити поточні питання оборони. Ми почуємо думки експертів щодо прибуття безпілотників на територію Фінляндії

Тим часом Yle повідомило, що фінська національна кримінальна поліція розпочала попереднє розслідування катастрофи безпілотників на південному сході.

Спочатку справу розслідують як випадок грубої недбалості, що спричинив суспільну небезпеку, але кримінальний кодекс може змінитися в міру просування розслідування, повідомили правоохоронці.

Головна мета попереднього розслідування – визначити, звідки взялися літаючі пристрої та чому вони впали на територію Фінляндії. У розслідуванні цієї справи здійснюється тісна співпраця, зокрема, з фінською прикордонною службою та міжнародними партнерами