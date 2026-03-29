У Фінляндії скликають засідання комітету оборони через інциденти з дронами

Київ • УНН

 • 1796 перегляди

Парламентський комітет з оборони проведе засідання 31 березня через інциденти з БпЛА. Поліція розслідує падіння двох безпілотників на південному сході.

У Фінляндії скликають засідання комітету оборони через інциденти з дронами

Парламентський комітет з питань оборони Фінляндії проведе позачергове засідання 31 березня для обговорення актуальних питань оборони, включно з інцидентами з дронами на південному сході країни. Про це повідомив голова комітету Хейккі Аутто на платформі X, пише УНН.

Парламентський комітет з питань оборони збереться на позачергове засідання у вівторок, 31 березня, щоб обговорити поточні питання оборони. Ми почуємо думки експертів щодо прибуття безпілотників на територію Фінляндії

- йдеться у повідомленні.

Тим часом Yle повідомило, що фінська національна кримінальна поліція розпочала попереднє розслідування катастрофи безпілотників на південному сході.

Спочатку справу розслідують як випадок грубої недбалості, що спричинив суспільну небезпеку, але кримінальний кодекс може змінитися в міру просування розслідування, повідомили правоохоронці.

Головна мета попереднього розслідування – визначити, звідки взялися літаючі пристрої та чому вони впали на територію Фінляндії. У розслідуванні цієї справи здійснюється тісна співпраця, зокрема, з фінською прикордонною службою та міжнародними партнерами

- заявив керівник Прикордонної поліції Фінляндії Робін Лардот.

Повітряні сили Фінляндії ідентифікували один з об’єктів, що порушив повітряний простір країни в неділю вдень, це український дрон Ан-196 "Лютий".

Два безпілотники впали поблизу міста Коувола після незаконного перетину кордону. Повітряні сили задіяли винищувач Hornet.

