В Финляндии созывают заседание комитета обороны из-за инцидентов с дронами

Парламентский комитет по вопросам обороны Финляндии проведет внеочередное заседание 31 марта для обсуждения актуальных вопросов обороны, включая инциденты с дронами на юго-востоке страны. Об этом сообщил глава комитета Хейкки Аутто на платформе X, пишет УНН.

Парламентский комитет по вопросам обороны соберется на внеочередное заседание во вторник, 31 марта, чтобы обсудить текущие вопросы обороны. Мы услышим мнения экспертов относительно прибытия беспилотников на территорию Финляндии

Тем временем Yle сообщило, что финская национальная криминальная полиция начала предварительное расследование катастрофы беспилотников на юго-востоке.

Изначально дело расследуется как случай грубой халатности, повлекшей общественную опасность, но уголовный кодекс может измениться по мере продвижения расследования, сообщили правоохранители.

Главная цель предварительного расследования – определить, откуда взялись летающие устройства и почему они упали на территорию Финляндии. В расследовании этого дела осуществляется тесное сотрудничество, в частности, с финской пограничной службой и международными партнерами