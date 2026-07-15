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РФ массово вырубает леса возле Финляндии для строительства военных баз - ЦПД

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Российские военные спешно возводят ангары и казармы на вырубленных территориях. Это является реакцией Кремля на вступление Финляндии в НАТО.

РФ массово вырубает леса возле Финляндии для строительства военных баз - ЦПД

Спутниковые снимки и расследования СМИ зафиксировали масштабную вырубку лесов в приграничных районах РФ вблизи Финляндии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на этих территориях российские военные спешно возводят новые объекты — ангары для техники, склады вооружения и казармы.

Это строительство является прямой реакцией Кремля на вступление Финляндии в НАТО. Несмотря на заявления об "отсутствии территориальных претензий", Москва разворачивает дополнительные военные мощности для запугивания Северной Европы

— говорится в статье.

Указывается, что вырубка лесов под новые базы свидетельствует о долгосрочных планах РФ по милитаризации региона: оккупанты создают инфраструктуру для размещения новых подразделений Ленинградского военного округа, пытаясь создать постоянную напряженность на границах стран НАТО.

"Военное строительство у границ Финляндии разрушает любые мифы о "миролюбии" РФ и доказывает, что Кремль рассматривает европейские страны как потенциальные цели для военного давления", — резюмируют в ЦПД.

Напомним

Под Хельсинки действует сеть из более чем 5 500 бомбоубежищ, способная укрыть почти миллион человек в случае ядерной атаки или вторжения России. Убежища оснащены автономными системами и используются в мирное время как спортивные комплексы.

В НАТО поддерживают удары Украины вглубь России - президент Финляндии07.07.26, 03:01 • 11503 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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