Лидеры Финляндии и Норвегии переговорили с путиным о переговорах и созвонились с Зеленским

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб провели телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным — в продолжение встречи в Осло с посланниками США 20 октября и "в консультации с Украиной". Об этом 27 октября сообщили в офисе президента Финляндии, пишет УНН.

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"Президент Финляндской Республики Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским президентом владимиром путиным во вторник, 27 октября, в Хельсинки. Разговор стал продолжением встречи в Осло 20 октября и состоялся в консультации с Украиной", — подчеркнули в офисе Стубба.

Стубб и Стере, как отмечается, "инициировали разговор, чтобы обсудить агрессивную войну россии против Украины и дипломатические усилия по прекращению войны и содействию миру и стабильности в Европе".

"Финляндия и Норвегия граничат с россией. Они являются твердыми сторонниками Украины. Целью разговора было непосредственно передать президенту путину послание относительно будущих переговоров, которые помогут прекратить войну. Разговор касался будущих встреч, которые состоятся в Абу-Даби", — отметили в офисе Стубба.

Стубб и Стере, как отмечается, приняли звонок как лидеры своих стран и не выступали от имени Европы в целом.

"Норвегия и Финляндия всегда содействовали миру и безопасности в нашем регионе. Эти две страны имеют общий интерес к стабильности и предсказуемости в регионе Балтийского моря и на Крайнем Севере. Это было подчеркнуто во время звонка", — говорится в заявлении.

Стубб и Стере, как сообщается, "подчеркнули, что Финляндия и Норвегия продолжат свою давнюю поддержку Украины. Они также подчеркнули, что война должна закончиться, а переговоры — возобновиться".

"Обсуждение было откровенным и предметным. Мы являемся соседними с россией странами. Результат этой войны окажет прямое влияние на нашу и более широкую европейскую безопасность. Прекращение войны требует прямых переговоров", — сказал президент Финляндии Стубб.

"Война сопровождается огромными человеческими и материальными потерями. Страдания и разрушения повлияют на поколения. Во время звонка мы подчеркнули важность деэскалации", — сказал премьер-министр Норвегии Стере.

Президент Стубб и премьер-министр Стере вели переговоры из Хельсинки.

По сообщению AFP, Стубб и Стере сейчас информируют Президента Украины Владимира Зеленского о своих переговорах.

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