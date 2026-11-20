Финляндия пытается взыскать с России и «Газпрома» более 25 млрд евро на основании решений международных арбитражей. Требования связаны, в частности, с прекращением поставок российского газа европейским компаниям и незаконным изъятием инвестиций. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

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Самое крупное отдельное требование предъявлено к компании «Газпром экспорт» — около 16,4 млрд евро. Оно связано с прекращением поставок газа немецкой энергетической компании Uniper и другим европейским компаниям в 2022 году.

Еще почти 10 млрд евро пытаются взыскать с российского государства в рамках двух дел.

Первое связано с нефтяной компанией «ЮКОС». Люксембургская компания Yukos Capital требует около 4,3 млрд евро за незаконное изъятие инвестиций в начале 2000-х годов. Основанием является решение международного арбитража от 2021 года.

Второе дело касается украинской компании «Нафтогаз». Она пытается взыскать 4,9 млрд евро в соответствии с решением арбитража в Гааге от 2023 года, который обязал Россию возместить компании убытки.

Взыскать всю сумму вряд ли удастся

Как отмечает издание, взыскать большую часть этих средств, вероятно, не удастся. У России и «Газпрома» недостаточно имущества в Финляндии, которое можно было бы арестовать и продать. Для полного взыскания должникам пришлось бы перевести в страну значительные активы, что маловероятно.

В Финляндии уже арестовали российское имущество стоимостью в десятки миллионов евро. Речь идет преимущественно о недвижимости, акциях жилищных компаний и денежных средствах. Ареста добились украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» и ее дочерние предприятия. Они требуют многомиллиардной компенсации за ущерб, причиненный оккупацией Крыма.

Однако в начале ноября Апелляционный суд Хельсинки приостановил новые аресты. Это произошло после сентябрьского решения Апелляционного арбитражного суда в Гааге, который постановил, что арбитраж не имел полномочий рассматривать большую часть требований. Ранее наложенные аресты пока остаются в силе.

Россия обжалует решения о выплате компенсаций и их исполнении в судах Финляндии и других стран.

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