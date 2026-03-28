Финляндия проверит соблюдение США контрактов на поставку оружия Украине

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Министр обороны Финляндии инициирует проверку целевого использования оружия, купленного Европой. Хельсинки выступает против перенаправления помощи на войну с Ираном.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна проверит, действительно ли оружие, оплаченное Европой для украинской армии, поступает по назначению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Вопрос поступления оружия в Украину возник после публикации в The Washington Post сообщения о том, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления важного военного оборудования, предназначенного для Сил обороны Украины, на войну с Ираном.

Глава финского минобороны отметил, что Хельсинки проверит, соблюдает ли Вашингтон контракты, подписанные с европейскими странами-членами НАТО, которые приобрели оружие для Украины у американских военных подрядчиков. В соответствующий перечень входят жизненно важные системы противовоздушной обороны, необходимые для перехвата российских ракет и дронов, приобретенные через систему PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) НАТО, которая позволяет странам НАТО покупать оружие для Украины в США.

Также официальный Хельсинки категорически заявляет, что не позволит втянуть себя в американо-израильскую войну в Иране. Это прозвучало в ответ на заявления государственного секретаря США Марко Рубио, который намекал на то, что поддержка Вашингтона в Украине окажется под угрозой, если европейские союзники не помогут США обеспечить безопасность в Ормузском проливе.

Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что война США и Израиля против Ирана не является делом НАТО, поскольку данная организация является оборонительным альянсом.

Напомним

Пентагон рассматривает возможность перенаправления военной помощи Украине на Ближний Восток.

Евгений Устименко

