Ексклюзив
12:59 • 2980 перегляди
Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
09:53 • 13128 перегляди
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
25 березня, 18:28 • 31017 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
25 березня, 16:27 • 54461 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 90582 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 94660 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
25 березня, 10:45 • 64302 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
25 березня, 09:00 • 64883 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 77636 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 63593 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
"Мир в Європі вимагає справедливості": в МЗС привітали приєднання ЄС до засновників спецтрибуналу щодо агресії рф проти України26 березня, 04:02 • 16703 перегляди
Масове зникнення неповнолітніх дівчат у Криму: ЦНС фіксує нові випадки26 березня, 05:15 • 11876 перегляди
Удар БПЛА рф по центру Дніпра 26 березня - пошкоджені 7 багатоповерхівок та гімназіяPhoto10:49 • 9502 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 16550 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте12:14 • 8210 перегляди
Публікації
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти13:18 • 2886 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте12:14 • 8804 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 16920 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"25 березня, 13:57 • 90586 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 94662 перегляди
УНН Lite
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 16920 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 33556 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 69920 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 45440 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 74573 перегляди
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP

Київ • УНН

 • 13147 перегляди

США розглядають перенаправлення ракет ППО з програми PURL через виснаження запасів. Мова йде про ракети Patriot та 750 млн доларів внесків НАТО.

Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP

Пентагон розглядає можливість перенаправлення військової допомоги Україні на Близький Схід, з посиланням на джерела повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Пентагон розглядає питання про перенаправлення озброєння, призначеного для України, на Близький Схід, на тлі того, як війна в Ірані виснажує деякі з найважливіших боєприпасів американської армії

- пише видання з посиланням на трьох осіб, знайомих з цим питанням.

"Хоча остаточне рішення про перенаправлення обладнання ще не ухвалено, ця зміна підкреслить зростаючі компроміси, необхідні для підтримки війни з Іраном", де Центральне командування США завдало ударів по понад 9000 цілях за менш ніж чотири тижні боїв, вказує видання.

"Зброя, яка може бути перенаправлена ​​з України, включає ракети-перехоплювачі ППО, замовлені в межах програми НАТО, запущеної минулого року, у межах якої країни-партнери купують американську зброю для Києва", повідомили троє осіб, які побажали залишитися анонімними, описуючи делікатні обговорення Пентагону.

Ініціатива PURL забезпечила потік військового обладнання до України, навіть попри те, що адміністрація Трампа припинила більшу частину прямої допомоги Пентагону в галузі безпеки, зауважує видання.

У своїй заяві речник Пентагону заявив, що Міністерство війни США "забезпечить, щоб сили США та наших союзників і партнерів мали все необхідне для боротьби та перемоги", але відмовився від інших коментарів.

Посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина заявила, що Київ інформує партнерів про свої потреби, зокрема щодо протиповітряної оборони, але розуміє "період значної невизначеності" під час війни.

"Будь-які перебої на початку нещодавніх операцій на Близькому Сході були пом'якшені", – сказала Стефанішина.

У відповідь на запитання представник НАТО не уточнив, чи знає військовий альянс про можливе перенаправлення американського обладнання, чи стурбований він цим. В електронному листі офіційна особа альянсу заявила, що країни "продовжують робити внески до PURL, і обладнання постійно надходить до України".

З минулого літа, за словами чиновника, у межах ініціативи поставлено 75 відсотків ракет для українських батарей Patriot та майже всі боєприпаси, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони.

"Європейські країни зараз надають Києву основну частину військової підтримки, включаючи деякі прямі поставки, окремо від НАТО. Але через PURL Україні постачається ключове американське обладнання, зокрема високоякісні боєприпаси та дефіцитні ракети-перехоплювачі ППО", вказує видання. За словами американського чиновника, країни виділили Україні близько 4 мільярдів доларів через цю програму.

З початку атаки США на Іран 28 лютого європейські столиці занепокоїлися тим, що Вашингтон швидко вичерпує свої наявні боєприпаси, і такий темп "може затримати їхні власні замовлення та зірвати постачання американських систем Україні в межах PURL", заявили два європейські дипломати, які побажали залишитися анонімними, щоб описати свої особисті побоювання.

"Вони справді витрачають боєприпаси, тому зараз виникають питання про те, скільки вони продовжуватимуть постачати в межах цієї угоди", – сказав один із дипломатів.

Серед найбільш затребуваних боєприпасів у війні є високопродуктивні ракети-перехоплювачі ППО, включаючи Patriot та системи висотної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Американські військові перенаправили такі ракети з інших частин світу, включаючи Європу та Східну Азію, до Центрального командування США, яке відповідає за операції США на Близькому Сході, зміцнюючи його оборону від іранських атак безпілотників та балістичних ракет, пише видання.

Ці активи також є одними з найбільш бажаних для України, яка стикається з постійним шквалом російських ударів по її містах та інфраструктурі. Одна з осіб, знайомих з внутрішніми розрахунками Пентагону, сказала, що "поставки PURL, імовірно, триватимуть, але майбутні партії можуть не містити спроможностей протиповітряної оборони, на тлі того, як США прагнуть поповнити свої запаси та запаси союзників у Перській затоці".

"Політичні дебати стосуються того, скільки ви даєте Україні, - сказала друга людина. - Це реальна жива дискусія".

Незрозуміло, чи будуть постачання з США затримані та виконані пізніше, чи будуть повністю перенаправлені, вказує видання. Пентагон може перенаправити такі поставки у разі термінової військової потреби, але повинен буде повідомити законодавців, сказав американський чиновник.

Пентагон, пише видання, прагнув швидко збільшити виробництво ключових боєприпасів після війни в Ірані, але обмежений здатністю оборонної промисловості США до нарощування в часи кризи. Адміністрація Трампа готує додатковий запит на оборонний бюджет для Конгресу, який Міністерство війни США спочатку пропонувало обсягом понад 200 мільярдів доларів, повідомляє The Washington Post.

У січні Конгрес ухвалив додаткову довгострокову допомогу Україні у сфері озброєння на суму 400 мільйонів доларів, фінансуючи окрему програму, яку Пентагон мав намір скоротити. USAI дозволяє укладати контракти з американськими фірмами на виробництво зброї, яка постачається безпосередньо Україні, хоча виконання замовлень іноді може зайняти роки, зазначає видання.

Згідно з повідомленням, яке Пентагон надіслав до Конгресу, з яким ознайомилася газета The Post, Міністерство війни США "використало частину європейських коштів PURL на інші види діяльності, які законодавці мали б фінансувати за рахунок американського фінансування через USAI".

За словами американського чиновника, "залишається незрозумілим, чи використовує Пентагон фінансування PURL на додаток до коштів, які Конгрес вже схвалив для постачання такої зброї, чи замість них".

Окремо, за словами двох американських чиновників, "Пентагон у понеділок повідомив Конгрес про намір перенаправити близько 750 мільйонів доларів фінансування, наданого країнами НАТО через програму PURL, на поповнення власних запасів американських військових, а не на надсилання додаткової допомоги Україні".

Перший чиновник заявив, що "незрозуміло, чи розуміють європейські країни, що беруть участь в ініціативі, як витрачається це фінансування".

Зеленський розкрив бачення оборонного експорту в обмін на дефіцитні ракети ППО26.03.26, 11:02 • 2428 переглядiв

Юлія Шрамко

