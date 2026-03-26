Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP

Пентагон розглядає питання про перенаправлення озброєння, призначеного для України, на Близький Схід, на тлі того, як війна в Ірані виснажує деякі з найважливіших боєприпасів американської армії - пише видання з посиланням на трьох осіб, знайомих з цим питанням.

"Хоча остаточне рішення про перенаправлення обладнання ще не ухвалено, ця зміна підкреслить зростаючі компроміси, необхідні для підтримки війни з Іраном", де Центральне командування США завдало ударів по понад 9000 цілях за менш ніж чотири тижні боїв, вказує видання.

"Зброя, яка може бути перенаправлена ​​з України, включає ракети-перехоплювачі ППО, замовлені в межах програми НАТО, запущеної минулого року, у межах якої країни-партнери купують американську зброю для Києва", повідомили троє осіб, які побажали залишитися анонімними, описуючи делікатні обговорення Пентагону.

Ініціатива PURL забезпечила потік військового обладнання до України, навіть попри те, що адміністрація Трампа припинила більшу частину прямої допомоги Пентагону в галузі безпеки, зауважує видання.

У своїй заяві речник Пентагону заявив, що Міністерство війни США "забезпечить, щоб сили США та наших союзників і партнерів мали все необхідне для боротьби та перемоги", але відмовився від інших коментарів.

Посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина заявила, що Київ інформує партнерів про свої потреби, зокрема щодо протиповітряної оборони, але розуміє "період значної невизначеності" під час війни.

"Будь-які перебої на початку нещодавніх операцій на Близькому Сході були пом'якшені", – сказала Стефанішина.

У відповідь на запитання представник НАТО не уточнив, чи знає військовий альянс про можливе перенаправлення американського обладнання, чи стурбований він цим. В електронному листі офіційна особа альянсу заявила, що країни "продовжують робити внески до PURL, і обладнання постійно надходить до України".

З минулого літа, за словами чиновника, у межах ініціативи поставлено 75 відсотків ракет для українських батарей Patriot та майже всі боєприпаси, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони.

"Європейські країни зараз надають Києву основну частину військової підтримки, включаючи деякі прямі поставки, окремо від НАТО. Але через PURL Україні постачається ключове американське обладнання, зокрема високоякісні боєприпаси та дефіцитні ракети-перехоплювачі ППО", вказує видання. За словами американського чиновника, країни виділили Україні близько 4 мільярдів доларів через цю програму.

З початку атаки США на Іран 28 лютого європейські столиці занепокоїлися тим, що Вашингтон швидко вичерпує свої наявні боєприпаси, і такий темп "може затримати їхні власні замовлення та зірвати постачання американських систем Україні в межах PURL", заявили два європейські дипломати, які побажали залишитися анонімними, щоб описати свої особисті побоювання.

"Вони справді витрачають боєприпаси, тому зараз виникають питання про те, скільки вони продовжуватимуть постачати в межах цієї угоди", – сказав один із дипломатів.

Серед найбільш затребуваних боєприпасів у війні є високопродуктивні ракети-перехоплювачі ППО, включаючи Patriot та системи висотної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Американські військові перенаправили такі ракети з інших частин світу, включаючи Європу та Східну Азію, до Центрального командування США, яке відповідає за операції США на Близькому Сході, зміцнюючи його оборону від іранських атак безпілотників та балістичних ракет, пише видання.

Ці активи також є одними з найбільш бажаних для України, яка стикається з постійним шквалом російських ударів по її містах та інфраструктурі. Одна з осіб, знайомих з внутрішніми розрахунками Пентагону, сказала, що "поставки PURL, імовірно, триватимуть, але майбутні партії можуть не містити спроможностей протиповітряної оборони, на тлі того, як США прагнуть поповнити свої запаси та запаси союзників у Перській затоці".

"Політичні дебати стосуються того, скільки ви даєте Україні, - сказала друга людина. - Це реальна жива дискусія".

Незрозуміло, чи будуть постачання з США затримані та виконані пізніше, чи будуть повністю перенаправлені, вказує видання. Пентагон може перенаправити такі поставки у разі термінової військової потреби, але повинен буде повідомити законодавців, сказав американський чиновник.

Пентагон, пише видання, прагнув швидко збільшити виробництво ключових боєприпасів після війни в Ірані, але обмежений здатністю оборонної промисловості США до нарощування в часи кризи. Адміністрація Трампа готує додатковий запит на оборонний бюджет для Конгресу, який Міністерство війни США спочатку пропонувало обсягом понад 200 мільярдів доларів, повідомляє The Washington Post.

У січні Конгрес ухвалив додаткову довгострокову допомогу Україні у сфері озброєння на суму 400 мільйонів доларів, фінансуючи окрему програму, яку Пентагон мав намір скоротити. USAI дозволяє укладати контракти з американськими фірмами на виробництво зброї, яка постачається безпосередньо Україні, хоча виконання замовлень іноді може зайняти роки, зазначає видання.

Згідно з повідомленням, яке Пентагон надіслав до Конгресу, з яким ознайомилася газета The Post, Міністерство війни США "використало частину європейських коштів PURL на інші види діяльності, які законодавці мали б фінансувати за рахунок американського фінансування через USAI".

За словами американського чиновника, "залишається незрозумілим, чи використовує Пентагон фінансування PURL на додаток до коштів, які Конгрес вже схвалив для постачання такої зброї, чи замість них".

Окремо, за словами двох американських чиновників, "Пентагон у понеділок повідомив Конгрес про намір перенаправити близько 750 мільйонів доларів фінансування, наданого країнами НАТО через програму PURL, на поповнення власних запасів американських військових, а не на надсилання додаткової допомоги Україні".

Перший чиновник заявив, що "незрозуміло, чи розуміють європейські країни, що беруть участь в ініціативі, як витрачається це фінансування".

