Зеленський розкрив бачення оборонного експорту в обмін на дефіцитні ракети ППО

Україна після відправки на Близький Схід експертів щодо протидії дроновим ударам готова продавати партнерам ті системи, які в нас у профіциті, і хоче, щоб близькосхідні країни дали і нам можливість посилюватися - у них є деякі дефіцитні ракети для ППО, тож ми хотіли б про це домовлятися, повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Зараз ми говоримо щодо майбутнього постачання деяких речей, які є в України. Ми хочемо, щоб близькосхідні країни дали нам можливість також посилюватися. У них є деякі ракети для ППО, яких у нас дефіцит. Ми хотіли б про це домовлятися - сказав Зеленський в інтерв'ю Le Monde, витяг з якого оприлюднив у соцмережах.

Зі слів Президента, "гроші – найбільш дефіцитна річ на сьогодні". "Зараз наша оборонна промисловість завантажена наполовину, і нам потрібно більше фінансування для виробництва дронів для себе. Тому ті системи, які в нас у профіциті, ми готові продавати нашим партнерам. І ми не тільки продаємо, ми дамо їм свою експертизу. Дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють. Працює система", - вказав Зеленський.

Він знову повторив, що "до нас звернулися Сполучені Штати Америки щодо їхніх баз на території близькосхідних країн", а також "Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт".

"З кимось ми вже працюємо, і наші експертні команди вже на місці: оцінюють ситуацію, діляться безцінним досвідом. Тому що скільки б Patriot, THAAD та інших систем ППО не було на Близькому Сході, цього не вистачить для повної роботи протиповітряної оборони. Є сучасні перехоплювачі, які повинні працювати проти щільних дронових ударів", - зазначив Президент.