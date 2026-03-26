Зеленский раскрыл видение оборонного экспорта в обмен на дефицитные ракеты ПВО

Украина после отправки экспертов по противодействию дроновым ударам на Ближний Восток готова продавать партнерам те системы, которые у нас в профиците, и хочет, чтобы ближневосточные страны дали и нам возможность усиливаться - у них есть некоторые дефицитные ракеты для ПВО, поэтому мы хотели бы об этом договариваться, сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Сейчас мы говорим о будущих поставках некоторых вещей, которые есть у Украины. Мы хотим, чтобы ближневосточные страны дали нам возможность также усиливаться. У них есть некоторые ракеты для ПВО, которых у нас дефицит. Мы хотели бы об этом договариваться - сказал Зеленский в интервью Le Monde, выдержку из которого обнародовал в соцсетях.

По словам Президента, "деньги – самая дефицитная вещь на сегодняшний день". "Сейчас наша оборонная промышленность загружена наполовину, и нам нужно больше финансирования для производства дронов для себя. Поэтому те системы, которые у нас в профиците, мы готовы продавать нашим партнерам. И мы не только продаем, мы дадим им свою экспертизу. Дроны-перехватчики без нашей экспертизы не работают. Работает система", - указал Зеленский.

Он снова повторил, что "к нам обратились Соединенные Штаты Америки относительно их баз на территории ближневосточных стран", а также "Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Кувейт".

Украина работает с 5 странами по противодействию "шахедам", есть и запросы от американской стороны - Зеленский получил отчет Умерова из поездки на Ближний Восток

"С кем-то мы уже работаем, и наши экспертные команды уже на месте: оценивают ситуацию, делятся бесценным опытом. Потому что сколько бы Patriot, THAAD и других систем ПВО ни было на Ближнем Востоке, этого не хватит для полной работы противовоздушной обороны. Есть современные перехватчики, которые должны работать против плотных дроновых ударов", - отметил Президент.