Зеленский раскрыл видение оборонного экспорта в обмен на дефицитные ракеты ПВО

25 марта, 18:28
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57 • 70089 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45 • 59253 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 61662 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 76883 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 62331 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 57765 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 55945 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Популярные новости
США начнут наземную операцию в Иране в ближайшее время - СМИ26 марта, 00:18 • 13445 просмотра
Игорь Строгий стал новым главой Высшего антикоррупционного суда26 марта, 00:53 • 8192 просмотра
Швеция станет соучредителем спецтрибунала для наказания руководства РФ26 марта, 01:39 • 10953 просмотра
Йельский университет: «Газпром» и «Роснефть» финансировали депортацию тысяч украинских детей в РФ26 марта, 02:14 • 15440 просмотра
Массированная атака дронов на москву и НПЗ под санкт-петербургом: первые подробности26 марта, 02:57 • 6714 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"25 марта, 13:57 • 70089 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 76651 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto25 марта, 12:01 • 47638 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 52607 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 53708 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 27559 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 64140 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 40115 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 69268 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 69723 просмотра
Зеленский раскрыл видение оборонного экспорта в обмен на дефицитные ракеты ПВО

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Зеленский заявил о возможности экспорта избыточных систем и обмена экспертизой с партнерами. Украина стремится получить ракеты для ПВО от стран региона.

Украина после отправки экспертов по противодействию дроновым ударам на Ближний Восток готова продавать партнерам те системы, которые у нас в профиците, и хочет, чтобы ближневосточные страны дали и нам возможность усиливаться - у них есть некоторые дефицитные ракеты для ПВО, поэтому мы хотели бы об этом договариваться, сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Сейчас мы говорим о будущих поставках некоторых вещей, которые есть у Украины. Мы хотим, чтобы ближневосточные страны дали нам возможность также усиливаться. У них есть некоторые ракеты для ПВО, которых у нас дефицит. Мы хотели бы об этом договариваться

- сказал Зеленский в интервью Le Monde, выдержку из которого обнародовал в соцсетях.

По словам Президента, "деньги – самая дефицитная вещь на сегодняшний день". "Сейчас наша оборонная промышленность загружена наполовину, и нам нужно больше финансирования для производства дронов для себя. Поэтому те системы, которые у нас в профиците, мы готовы продавать нашим партнерам. И мы не только продаем, мы дадим им свою экспертизу. Дроны-перехватчики без нашей экспертизы не работают. Работает система", - указал Зеленский.

Он снова повторил, что "к нам обратились Соединенные Штаты Америки относительно их баз на территории ближневосточных стран", а также "Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Кувейт".

Украина работает с 5 странами по противодействию "шахедам", есть и запросы от американской стороны - Зеленский получил отчет Умерова из поездки на Ближний Восток20.03.26, 13:27 • 4953 просмотра

"С кем-то мы уже работаем, и наши экспертные команды уже на месте: оценивают ситуацию, делятся бесценным опытом. Потому что сколько бы Patriot, THAAD и других систем ПВО ни было на Ближнем Востоке, этого не хватит для полной работы противовоздушной обороны. Есть современные перехватчики, которые должны работать против плотных дроновых ударов", - отметил Президент.

Юлия Шрамко

