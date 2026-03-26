Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP

Киев • УНН

 • 4086 просмотра

США рассматривают перенаправление ракет ПВО из программы PURL из-за истощения запасов. Речь идет о ракетах Patriot и 750 млн долларов взносов НАТО.

Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP

Пентагон рассматривает возможность перенаправления военной помощи Украине на Ближний Восток, со ссылкой на источники сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Пентагон рассматривает вопрос о перенаправлении вооружения, предназначенного для Украины, на Ближний Восток, на фоне того, как война в Иране истощает некоторые из важнейших боеприпасов американской армии

- пишет издание со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом.

"Хотя окончательное решение о перенаправлении оборудования еще не принято, это изменение подчеркнет растущие компромиссы, необходимые для поддержания войны с Ираном", где Центральное командование США нанесло удары по более чем 9000 целям за менее чем четыре недели боев, указывает издание.

"Оружие, которое может быть перенаправлено из Украины, включает ракеты-перехватчики ПВО, заказанные в рамках программы НАТО, запущенной в прошлом году, в рамках которой страны-партнеры покупают американское оружие для Киева", сообщили трое человек, пожелавших остаться анонимными, описывая деликатные обсуждения Пентагона.

Инициатива PURL обеспечила поток военного оборудования в Украину, даже несмотря на то, что администрация Трампа прекратила большую часть прямой помощи Пентагона в области безопасности, отмечает издание.

В своем заявлении представитель Пентагона заявил, что Министерство войны США "обеспечит, чтобы силы США и наших союзников и партнеров имели все необходимое для борьбы и победы", но отказался от других комментариев.

Посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина заявила, что Киев информирует партнеров о своих потребностях, в частности относительно противовоздушной обороны, но понимает "период значительной неопределенности" во время войны.

"Любые перебои в начале недавних операций на Ближнем Востоке были смягчены", – сказала Стефанишина.

В ответ на вопрос представитель НАТО не уточнил, знает ли военный альянс о возможном перенаправлении американского оборудования, или обеспокоен ли он этим. В электронном письме официальное лицо альянса заявило, что страны "продолжают вносить вклад в PURL, и оборудование постоянно поступает в Украину".

С прошлого лета, по словам чиновника, в рамках инициативы поставлено 75 процентов ракет для украинских батарей Patriot и почти все боеприпасы, используемые в других системах противовоздушной обороны.

"Европейские страны сейчас предоставляют Киеву основную часть военной поддержки, включая некоторые прямые поставки, отдельно от НАТО. Но через PURL Украине поставляется ключевое американское оборудование, в частности высококачественные боеприпасы и дефицитные ракеты-перехватчики ПВО", указывает издание. По словам американского чиновника, страны выделили Украине около 4 миллиардов долларов через эту программу.

С начала атаки США на Иран 28 февраля европейские столицы забеспокоились тем, что Вашингтон быстро исчерпывает свои имеющиеся боеприпасы, и такой темп "может задержать их собственные заказы и сорвать поставки американских систем Украине в рамках PURL", заявили два европейских дипломата, пожелавших остаться анонимными, чтобы описать свои личные опасения.

"Они действительно тратят боеприпасы, поэтому сейчас возникают вопросы о том, сколько они будут продолжать поставлять в рамках этого соглашения", – сказал один из дипломатов.

Среди наиболее востребованных боеприпасов в войне есть высокопроизводительные ракеты-перехватчики ПВО, включая Patriot и системы высотной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Американские военные перенаправили такие ракеты из других частей мира, включая Европу и Восточную Азию, в Центральное командование США, которое отвечает за операции США на Ближнем Востоке, укрепляя его оборону от иранских атак беспилотников и баллистических ракет, пишет издание.

Эти активы также являются одними из самых желанных для Украины, которая сталкивается с постоянным шквалом российских ударов по ее городам и инфраструктуре. Один из лиц, знакомых с внутренними расчетами Пентагона, сказал, что "поставки PURL, вероятно, будут продолжаться, но будущие партии могут не содержать возможностей противовоздушной обороны, на фоне того, как США стремятся пополнить свои запасы и запасы союзников в Персидском заливе".

"Политические дебаты касаются того, сколько вы даете Украине, - сказал второй человек. - Это реальная живая дискуссия".

Непонятно, будут ли поставки из США задержаны и выполнены позже, или будут полностью перенаправлены, указывает издание. Пентагон может перенаправить такие поставки в случае срочной военной необходимости, но должен будет уведомить законодателей, сказал американский чиновник.

Пентагон, пишет издание, стремился быстро увеличить производство ключевых боеприпасов после войны в Иране, но ограничен способностью оборонной промышленности США к наращиванию в кризисные времена. Администрация Трампа готовит дополнительный запрос на оборонный бюджет для Конгресса, который Министерство войны США изначально предлагало объемом более 200 миллиардов долларов, сообщает The Washington Post.

В январе Конгресс принял дополнительную долгосрочную помощь Украине в сфере вооружения на сумму 400 миллионов долларов, финансируя отдельную программу, которую Пентагон намеревался сократить. USAI позволяет заключать контракты с американскими фирмами на производство оружия, которое поставляется непосредственно Украине, хотя выполнение заказов иногда может занять годы, отмечает издание.

Согласно сообщению, которое Пентагон направил в Конгресс, с которым ознакомилась газета The Post, Министерство войны США "использовало часть европейских средств PURL на другие виды деятельности, которые законодатели должны были бы финансировать за счет американского финансирования через USAI".

По словам американского чиновника, "остается непонятным, использует ли Пентагон финансирование PURL в дополнение к средствам, которые Конгресс уже одобрил для поставки такого оружия, или вместо них".

Отдельно, по словам двух американских чиновников, "Пентагон в понедельник сообщил Конгрессу о намерении перенаправить около 750 миллионов долларов финансирования, предоставленного странами НАТО через программу PURL, на пополнение собственных запасов американских военных, а не на отправку дополнительной помощи Украине".

Первый чиновник заявил, что "непонятно, понимают ли европейские страны, участвующие в инициативе, как расходуется это финансирование".

Юлия Шрамко

