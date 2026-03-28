Фінляндія перевірить дотримання США контрактів на постачання зброї Україні

13:04 • 6646 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
12:29 • 13554 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
11:56 • 13513 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 15598 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 20277 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 20803 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 30437 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 27163 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 52127 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 76301 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Популярнi новини
ЦПД: росія намагається перебрехати власні злочини проти довкілля на ТОТ28 березня, 05:47 • 6842 перегляди
Ворог втратив 1300 солдатів та понад 1500 безпілотників за добу - Генштаб28 березня, 06:03 • 4058 перегляди
Кривий Ріг під ранок зазнав нового російського удару, двоє загиблих - ОВА28 березня, 06:51 • 4938 перегляди
росія випустила 273 дрони по Україні з основним ударом по Одещині, знешкоджено 25228 березня, 08:19 • 13047 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини10:58 • 13216 перегляди
Публікації
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини10:58 • 13371 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 30437 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 29999 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 29183 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 76301 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Рустем Умєров
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Іран
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Одеса
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"14:00 • 2304 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo13:27 • 2788 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo12:57 • 3380 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 18581 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 22454 перегляди
Фінляндія перевірить дотримання США контрактів на постачання зброї Україні

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Міністр оборони Фінляндії ініціює перевірку цільового використання зброї, купленої Європою. Гельсінкі виступає проти перенаправлення допомоги на війну з Іраном.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що його країна перевірить, чи зброя, оплачена Європою для української армії, дійсно надходить за призначенням. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

Питання надходження зброї в Україну виникло після публікації в The Washington Post повідомлення про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення важливого військового обладнання, призначеного для Сил оборони України, на війну з Іраном.

Очільник фінського міноборони зазначив, що Гельсінкі перевірить, чи дотримується Вашингтон контрактів, підписаних з європейськими країнами-членами НАТО, які придбали зброю для України в американських військових підрядників. У відповідний перелік входять життєво важливі системи протиповітряної оборони, необхідні для перехоплення російських ракет і дронів, придбані через систему PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) НАТО, яка дозволяє країнам НАТО купувати зброю для України у США.

Також офіційний Гельсінкі категорично заявляє, що не дозволить втягнути себе в американо-ізраїльську війну в Ірані. Це пролунало у відповідь на заяви державного секретаря США Марко Рубіо, який натякав на те, що підтримка Вашингтона в Україні опиниться під загрозою, якщо європейські союзники не допоможуть США забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.

Крім того, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що війна США й Ізраїлю проти Ірану не є справою НАТО, оскільки дана організація є оборонним альянсом.

Нагадаємо

Пентагон розглядає можливість перенаправлення військової допомоги Україні на Близький Схід.

Євген Устименко

