Фінляндія перевірить дотримання США контрактів на постачання зброї Україні

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що його країна перевірить, чи зброя, оплачена Європою для української армії, дійсно надходить за призначенням. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

Питання надходження зброї в Україну виникло після публікації в The Washington Post повідомлення про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення важливого військового обладнання, призначеного для Сил оборони України, на війну з Іраном.

Очільник фінського міноборони зазначив, що Гельсінкі перевірить, чи дотримується Вашингтон контрактів, підписаних з європейськими країнами-членами НАТО, які придбали зброю для України в американських військових підрядників. У відповідний перелік входять життєво важливі системи протиповітряної оборони, необхідні для перехоплення російських ракет і дронів, придбані через систему PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) НАТО, яка дозволяє країнам НАТО купувати зброю для України у США.

Також офіційний Гельсінкі категорично заявляє, що не дозволить втягнути себе в американо-ізраїльську війну в Ірані. Це пролунало у відповідь на заяви державного секретаря США Марко Рубіо, який натякав на те, що підтримка Вашингтона в Україні опиниться під загрозою, якщо європейські союзники не допоможуть США забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.

Крім того, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що війна США й Ізраїлю проти Ірану не є справою НАТО, оскільки дана організація є оборонним альянсом.

Нагадаємо

