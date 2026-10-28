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От членства в НАТО и ЕС до JEF - Сибига раскрыл потенциал новой "оси" для Украины

Киев • УНН

 • 2362 просмотра

Андрей Сибига заявил о потенциале сотрудничества Украины со странами Северной Европы и Балтии, Польшей и черноморскими союзниками НАТО. Он связал его с перспективами членства Украины в НАТО и ЕС.

От членства в НАТО и ЕС до JEF - Сибига раскрыл потенциал новой "оси" для Украины

Сотрудничество северных и балтийских стран, Польши, Украины и черноморских союзников НАТО может открыть новые возможности — от членства Украины в НАТО и ЕС до практической интеграции в Объединённые экспедиционные силы (JEF) "уже сегодня". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, которого цитирует МИД, выступая на пленарной сессии Северного совета в Хельсинки 28 октября, передаёт УНН.  

Детали 

"Я твёрдо убеждён в важности вертикальной оси северных и балтийских стран, Польши, Украины и черноморских союзников НАТО. Эту ось формируют страны, которые соответствуют трём критериям: свобода как главная ценность, реалистичный взгляд на россию, искренняя вера в сильную и единую Европу", — отметил министр иностранных дел.

Он отметил, что рассмотрение политической карты Европы сквозь эту призму открывает новые возможности для Украины.

Если посмотреть на политическую карту Европы сквозь эту призму, мы увидим много новых возможностей — от членства Украины в НАТО и ЕС до практической интеграции в JEF уже сегодня

— отметил Андрей Сибига.

Сибига также призвал европейские государства отказаться от "серых зон" и объединить усилия для защиты собственного будущего.

"Довольно серых зон. Довольно зон влияния. Вместе мы должны стать единой силой, ответственной за собственную судьбу. Это означает иметь собственные возможности для защиты неба и обеспечения связи, в частности спутниковой, чтобы никто не мог лишить нас безопасности, свободы и будущего", — указал глава МИД.

Напомним

Ещё в марте 2026 года Президент Владимир Зеленский заявил о цели Украины стать полноправным членом Объединённых экспедиционных сил.

Алла Киосак

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