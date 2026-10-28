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Від членства в НАТО та ЄС до JEF - Сибіга розкрив потенціал нової "осі" для України

Київ • УНН

 • 896 перегляди

Андрій Сибіга заявив про потенціал співпраці України з нордично-балтійськими державами, Польщею та чорноморськими союзниками НАТО. Він пов’язав його з перспективами членства України в НАТО та ЄС.

Від членства в НАТО та ЄС до JEF - Сибіга розкрив потенціал нової "осі" для України

Співпраця нордично-балтійських держав, Польщі, України та чорноморських союзників НАТО може відкрити нові можливості — від членства України в НАТО та ЄС до практичної інтеграції до Об’єднаних експедиційних сил (JEF) "уже сьогодні". Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, якого цитує МЗС, під час виступу на пленарній сесії Нордичної Ради у Гельсінкі 28 жовтня, передає УНН.  

Деталі 

"Я твердо переконаний у важливості вертикальної вісі нордично-балтійських держав, Польщі, України та чорноморських союзників НАТО. Цю вісь формують країни, які відповідають трьом критеріям: свобода як головна цінність, реалістичний погляд на росію, щира віра в сильну й об’єднану Європу", – зазначив міністр закордонних справ.

Він зазначив, що розгляд політичної мапи Європи крізь цю призму відкриває нові можливості для України.

Якщо подивитися на політичну мапу Європи крізь цю призму, ми побачимо багато нових можливостей — від членства України в НАТО та ЄС до практичної інтеграції в JEF уже сьогодні

– зазначив Андрій Сибіга.

Сибіга також закликав європейські держави відмовитися від "сірих зон" та об’єднати зусилля для захисту власного майбутнього.

"Досить сірих зон. Досить зон впливу. Разом ми маємо стати єдиною силою, відповідальною за власну долю. Це означає мати власні спроможності для захисту неба та забезпечення зв’язку, зокрема супутникового, щоб ніхто не міг позбавити нас безпеки, свободи та майбутнього", – вказав голова МЗС.

Нагадаємо

Ще у березні 2026 року Президент Володимир Зеленський заявив про мету України стати повноправним членом Об’єднаних експедиційних сил.

Алла Кіосак

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Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Польща