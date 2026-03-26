Україна готова стати повноправним членом JEF - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета України чітка і проста - стати повноправним членом Об’єднаних експедиційних сил (JEF). Про це Зеленський заявив у зверненні до учасників саміту лідерів JEF, передає УНН.

Я радий звернутися до вас і підтвердити, що Україна готова зробити свій внесок у розвиток цього формату безпекової співпраці – JEF. Зараз ми всі бачимо, що світ може бути дуже жорстоким і небезпечним для тих, хто залишається наодинці або не бере участі у спільних зусиллях із гарантування справжньої безпеки. Сьогодні ніхто не знає, що чекає на Європу в майбутньому чи як поводитиметься росія в найближчі роки. Але одне очевидно: скоординовані дії та реальні інвестиції в безпеку мають працювати

Він зазначив, що поруч з Україною та Європою - агресивний російський режим, який не має наміру повертатися до мирного співіснування зі своїми сусідами.

Поруч із росією – білорусь, якою досі керує одна людина. І вчора, у День Волі, який відзначають білоруси, він поїхав до Північної Кореї – одного з найтемніших символів пригноблення людей у світі. Це чіткий сигнал усьому регіону. Наші народи також відчувають наслідки глибокої кризи на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Навіть якщо війна там незабаром закінчиться, все одно потрібно буде докласти багато зусиль, щоб забезпечити стабільне постачання критично важливих ресурсів із цього регіону. Усе це, а особливо жорстокість війни росії проти України, спонукає кожного з нас до активніших дій

Президент наголосив на необхідності роботи, щоб разом з усіма країнами JEF сформувати справжній промисловий альянс.

Я вдячний за статус розширеного партнера, який Україна отримала в Осло. Цей статус уже відкриває можливості для практичної співпраці, наприклад, для участі в навчаннях TARASSIS. Ми готові рухатися вперед, залучаючи наш досвід і можливості, щоб зробити спільноту JEF іще сильнішою. І наша мета проста й чітка – Україна готова стати повноправним членом JEF. Нам потрібно об’єднатися і зміцнити наш спільний досвід, щоб стати сильними в усіх сферах: захисті життя, інфраструктури, енергетики, морів і кіберпростору. І я вірю, що ми це зможемо. Я вірю, що вільна Європа переможе всіх, хто нам загрожує. І, звісно, найвищим пріоритетом є протиповітряна оборона. Нам у Європі необхідно мати повну здатність виробляти всі типи систем ППО та ракет для них. Зокрема, засоби захисту від дронів, крилатих ракет і балістики. І нам не можна покладатися на ВПК інших партнерів. Ми маємо бути впевнені у власній базі тут, у Європі. Будь ласка, давайте продовжувати цю роботу й прискорювати її. А поки ми нарощуємо цей потенціал, будь ласка, пам’ятайте, що нам щодня необхідний захист від російських ракет. І я вдячний тим із вас, хто активно підтримує нас у межах PURL