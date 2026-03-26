Украина готова стать полноправным членом JEF - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель Украины четкая и простая – стать полноправным членом Объединенных экспедиционных сил (JEF). Об этом Зеленский заявил в обращении к участникам саммита лидеров JEF, передает УНН.

Я рад обратиться к вам и подтвердить, что Украина готова внести свой вклад в развитие этого формата сотрудничества в сфере безопасности – JEF. Сейчас мы все видим, что мир может быть очень жестоким и опасным для тех, кто остается в одиночестве или не участвует в совместных усилиях по обеспечению подлинной безопасности. Сегодня никто не знает, что ждет Европу в будущем или как будет вести себя Россия в ближайшие годы. Но одно очевидно: скоординированные действия и реальные инвестиции в безопасность должны работать - сказал Зеленский.

Он отметил, что рядом с Украиной и Европой – агрессивный российский режим, который не намерен возвращаться к мирному сосуществованию со своими соседями.

Рядом с Россией – Беларусь, которой до сих пор управляет один человек. И вчера, в День Воли, который отмечают белорусы, он поехал в Северную Корею – один из самых мрачных символов угнетения людей в мире. Это четкий сигнал всему региону. Наши народы также ощущают последствия глубокого кризиса на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Даже если война там скоро закончится, все равно потребуется приложить много усилий, чтобы обеспечить стабильные поставки критически важных ресурсов из этого региона. Все это, а особенно жестокость войны России против Украины, побуждает каждого из нас к более активным действиям - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость работы, чтобы вместе со всеми странами JEF сформировать настоящий промышленный альянс.

Я благодарен за статус расширенного партнера, который Украина получила в Осло. Этот статус уже открывает возможности для практического сотрудничества, например, для участия в учениях TARASSIS. Мы готовы двигаться вперед, привлекая наш опыт и возможности, чтобы сделать сообщество JEF еще сильнее. И наша цель проста и четка – Украина готова стать полноправным членом JEF. Нам нужно объединиться и укрепить наш общий опыт, чтобы стать сильными во всех сферах: защите жизни, инфраструктуры, энергетики, морей и киберпространства. И я верю, что мы это сможем. Я верю, что свободная Европа победит всех, кто нам угрожает. И, конечно, наивысшим приоритетом является противовоздушная оборона. Нам в Европе необходимо иметь полную способность производить все типы систем ПВО и ракет для них. В частности, средства защиты от дронов, крылатых ракет и баллистики. И нам нельзя полагаться на ВПК других партнеров. Мы должны быть уверены в собственной базе здесь, в Европе. Пожалуйста, давайте продолжать эту работу и ускорять ее. А пока мы наращиваем этот потенциал, пожалуйста, помните, что нам ежедневно необходима защита от российских ракет. И я благодарен тем из вас, кто активно поддерживает нас в рамках PURL - отметил глава государства.

