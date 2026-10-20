Космический телескоп Euclid впервые обнаружил новую комету

Космический телескоп "Евклид" (Euclid) Европейского космического агентства (ESA) впервые обнаружил ранее неизвестную комету на снимках, полученных в период с 16 по 24 сентября 2026 года. Об этом сообщили в ESA, пишет УНН.

Детали

Это открытие, отмечает агентство, впечатляет для миссии, предназначенной для получения глубоких, стабильных изображений далёких галактик, а не для наблюдения за быстро движущимися объектами Солнечной системы, такими как кометы.

Более того, быстрая идентификация и подтверждение результатов доказывают, что "Евклид" может обнаруживать новые кометы, когда они ещё находятся далеко от Солнца, что потенциально может привести к подходящей цели для будущей миссии ESA Comet Interceptor.

Микко Пентинен из Хельсинкского университета вместе с рабочей группой по изучению объектов Солнечной системы (Solar System Objects Science Working Group) консорциума "Евклид" (Euclid Consortium) сделал первое открытие, используя программное обеспечение для обнаружения движущихся объектов, разработанное Микко для наблюдения за малыми объектами Солнечной системы на изображениях "Евклида".

"Я был в восторге, увидев, как моё программное обеспечение пометило "полосу", размытую на нескольких изображениях, — результат быстрого движения объекта. Предсказав его положение, я смог идентифицировать его на других изображениях, в общей сложности обнаружив его на пяти наборах изображений. Дальнейшее обследование показало, что вокруг него было размытое облако, свидетельствующее об активном объекте, таком как комета, выбрасывающая пыль и газ", — рассказал исследователь.

Комета расположена примерно в 1,3 миллиарда километров от Земли, что эквивалентно расстоянию от Солнца приблизительно между орбитами Юпитера и Сатурна. Однако она находится не в одной горизонтальной плоскости с планетами, а в настоящее время "направлена вертикально" относительно Солнца, двигаясь по дуге над Солнечной системой по орбите, полный оборот которой займёт тысячи лет.

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