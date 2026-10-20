Космічний телескоп Euclid вперше виявив нову комету
Київ • УНН
ESA повідомило про відкриття комети на знімках «Евкліда» у вересні 2026 року. Об’єкт перебуває за 1,3 млрд км від Землі.
Космічний телескоп "Евклід" (Euclid) Європейського космічного агентства (ESA) вперше виявив раніше невідому комету на знімках, отриманих у період з 16 по 24 вересня 2026 року. Про це повідомили в ESA, пише УНН.
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Це відкриття, зазначає агентство, вражаюче для місії, призначеної для отримання глибоких, стабільних зображень далеких галактик, а не для стеження за об'єктами Сонячної системи, що швидко рухаються, такими як комети.
Понад те, швидка ідентифікація та підтвердження результатів доводять, що "Евклід" може виявляти нові комети, коли вони ще знаходяться далеко від Сонця, що потенційно може призвести до підходящої цілі для майбутньої місії ESA Comet Interceptor.
Мікко Пентінен з університету Гельсінкі разом з робочою групою з вивчення об'єктів Сонячної системи (Solar System Objects Science Working Group) консорціуму "Евклід" (Euclid Consortium) зробив перше відкриття, використовуючи програмне забезпечення для виявлення рухомих об'єктів, розроблене Мікко для спостереження за малими об'єктами Сонячної системи на зображеннях "Евкліда".
"Я був у захваті, побачивши, як моє програмне забезпечення позначило "смугу", розмазану на кількох зображеннях – результат швидкого руху об'єкта. Передбачивши його положення, я зміг ідентифікувати його на інших зображеннях, загалом знайшовши його на п'яти наборах зображень. Подальше обстеження показало, що навколо нього була розмита хмара, що свідчить про активний об'єкт, такий як комета, яка викидає пил і газ", - розповів дослідник.
Комета розташована приблизно за 1,3 мільярда кілометрів від Землі, що еквівалентно відстані від Сонця приблизно між орбітами Юпітера та Сатурна. Однак вона не лежить в одній горизонтальній площині з планетами, а наразі "спрямована вертикально" щодо Сонця, рухаючись дугою над Сонячною системою по орбіті, повний оборот якої займе тисячі років.
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