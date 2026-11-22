В Финляндии пытаются взыскать с россии и «Газпрома» более 25 млрд евро компенсаций по трём решениям международных арбитражных судов, в том числе в пользу украинского «Нафтогаза». Об этом сообщает финское издание Yle, пишет УНН.

Детали

Наибольшая часть требований — около 16,4 млрд евро — касается компании «Газпром экспорт». Речь идёт о прекращении поставок газа немецкой Uniper и другим европейским потребителям в 2022 году.

В июне 2024 года Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить Uniper более 13 млрд евро за нарушение контракта. В настоящее время немецкая компания получила более 130 млн евро.

Часть компенсаций требует украинский «Нафтогаз»

Ещё около 9,2 млрд евро пытаются взыскать непосредственно с российского государства. В частности, люксембургская Yukos Capital претендует на 4,3 млрд евро из-за незаконной экспроприации активов.

Украинский «Нафтогаз» и его дочерние компании требуют около 4,9 млрд евро компенсации за активы, захваченные россией после оккупации Крыма в 2014 году. Соответствующее решение арбитраж в Гааге принял в апреле 2023 года.

В то же время Yle отмечает, что полностью взыскать эти средства в Финляндии вряд ли удастся из-за недостаточного количества российских активов.

Ранее финские власти уже арестовали российское имущество на десятки миллионов евро по иску «Нафтогаза». Однако в начале ноября Апелляционный суд Хельсинки приостановил новые аресты, тогда как предыдущие ограничения остались в силе.

россия обжалует арбитражные решения, а до завершения судебных процессов арестованное имущество нельзя продавать.

Финляндия требует от россии и "Газпрома" более 25 млрд евро компенсации