У Фінляндії намагаються стягнути з росії та "Газпрому" понад 25 млрд євро компенсацій за трьома рішеннями міжнародних арбітражних судів, зокрема на користь українського "Нафтогазу". Про це повідомляє фінське видання Yle, пише УНН.

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Найбільша частина вимог – близько 16,4 млрд євро – стосується компанії "Газпром експорт". Йдеться про припинення постачання газу німецькій Uniper та іншим європейським споживачам у 2022 році.

У червні 2024 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав російську компанію виплатити Uniper понад 13 млрд євро за порушення контракту. Наразі німецька компанія отримала понад 130 млн євро.

Частину компенсацій вимагає український "Нафтогаз"

Ще близько 9,2 млрд євро намагаються стягнути безпосередньо з російської держави. Зокрема, люксембурзька Yukos Capital претендує на 4,3 млрд євро через незаконну експропріацію активів.

Український "Нафтогаз" та його дочірні компанії вимагають близько 4,9 млрд євро компенсації за активи, захоплені росією після окупації Криму у 2014 році. Відповідне рішення арбітраж у Гаазі ухвалив у квітні 2023 року.

Водночас Yle зазначає, що повністю стягнути ці кошти у Фінляндії навряд чи вдасться через недостатню кількість російських активів.

Раніше фінська влада вже арештувала російське майно на десятки мільйонів євро за позовом "Нафтогазу". Однак на початку листопада Апеляційний суд Гельсінкі призупинив нові арешти, тоді як попередні обмеження залишилися чинними.

росія оскаржує арбітражні рішення, а до завершення судових процесів арештоване майно не можна продавати.

Фінляндія вимагає від росії та "Газпрому" понад 25 млрд євро компенсації