Гренландия и США: диалог об Арктике продолжается без конкретных результатов
Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что ключевые требования Нуука относительно суверенитета и инвестиций в переговорах с США пока не удовлетворены.
Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт официально прокомментировала ход переговоров с Вашингтоном относительно присутствия США на острове в сфере безопасности и экономики. Несмотря на изменение риторики Белого дома на более конструктивную, Нуук заявляет, что ключевые требования гренландской стороны относительно суверенитета и инвестиций пока не удовлетворены. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Главным предметом обсуждения остается развертывание на острове элементов американской системы ПВО и доступ к стратегическим ресурсам. Вашингтон стремится расширить военное присутствие в рамках укрепления арктического фланга, тогда как Гренландия настаивает на увеличении финансовых компенсаций и сохранении полного контроля над своей территорией.
Мы еще не там, где хотим быть. Впереди долгий путь
Переговоры проходят при участии Дании, которая пытается балансировать между требованиями своего стратегического союзника США и стремлением Гренландии к большей самостоятельности.
На совместной пресс-конференции в Нууке было отмечено, что возвращение к дипломатическому руслу позволило снять угрозу немедленных экономических санкций. Однако неопределенность относительно финального документа сохраняется, поскольку США продолжают настаивать на эксклюзивных правах в сфере безопасности региона.
Следующий раунд консультаций должен состояться в конце февраля. К этому времени рабочие группы будут работать над согласованием технических аспектов совместного использования авиабаз и экологических стандартов для американских объектов на острове.
