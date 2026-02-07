$43.140.00
Энергосистема на грани: в Киеве и области разворачивают дополнительные пункты поддержки из-за критического дефицита света – Минэнерго
13:35 • 10323 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 15722 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 15982 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 20872 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 33575 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 45817 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 40536 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 31272 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 45396 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
Гренландия и США: диалог об Арктике продолжается без конкретных результатов

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что ключевые требования Нуука относительно суверенитета и инвестиций в переговорах с США пока не удовлетворены.

Гренландия и США: диалог об Арктике продолжается без конкретных результатов

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт официально прокомментировала ход переговоров с Вашингтоном относительно присутствия США на острове в сфере безопасности и экономики. Несмотря на изменение риторики Белого дома на более конструктивную, Нуук заявляет, что ключевые требования гренландской стороны относительно суверенитета и инвестиций пока не удовлетворены. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Главным предметом обсуждения остается развертывание на острове элементов американской системы ПВО и доступ к стратегическим ресурсам. Вашингтон стремится расширить военное присутствие в рамках укрепления арктического фланга, тогда как Гренландия настаивает на увеличении финансовых компенсаций и сохранении полного контроля над своей территорией.

Мы еще не там, где хотим быть. Впереди долгий путь

– подчеркнула Моцфельдт, намекая на значительные разногласия в деталях будущего соглашения.

Переговоры проходят при участии Дании, которая пытается балансировать между требованиями своего стратегического союзника США и стремлением Гренландии к большей самостоятельности.

Король Дании посетит Гренландию, чтобы выразить поддержку после спора с США29.01.26, 17:39 • 3732 просмотра

На совместной пресс-конференции в Нууке было отмечено, что возвращение к дипломатическому руслу позволило снять угрозу немедленных экономических санкций. Однако неопределенность относительно финального документа сохраняется, поскольку США продолжают настаивать на эксклюзивных правах в сфере безопасности региона.

Следующий раунд консультаций должен состояться в конце февраля. К этому времени рабочие группы будут работать над согласованием технических аспектов совместного использования авиабаз и экологических стандартов для американских объектов на острове.

США и Дания начали переговоры по Гренландии, чтобы успокоить Трампа29.01.26, 01:54 • 4411 просмотров

Степан Гафтко

