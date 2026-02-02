Не Гренландія: Трамп "жартома" назвав майбутній 51-й штат

$42.850.00
1 лютого, 12:49
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
рф атакувала Слов'янськ трьома авіабомбами: є загиблі та поранені
1 лютого, 15:24
"путіна можна зупинити лише силою": Сибіга про удар рф по пологовому будинку в Запоріжжі
1 лютого, 15:38
Переговори щодо України в Абу-Дабі призначені на середину тижня за згодою сторін - ЗМІ
1 лютого, 16:00
Ще один день із графіками і без: завтра по всій Україні планують вимикати світло
1 лютого, 16:27
Перші 10 тисяч "Пакунків тепла" отримали жителі Києва та області: що у них
1 лютого, 16:40
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров'я
30 січня, 16:26
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє
30 січня, 13:45
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора
30 січня, 12:58
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петр Павел
Алі Хаменеї
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Іран
Абу-Дабі
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя Каліфорнії
1 лютого, 06:27
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф
31 січня, 16:40
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смерті
31 січня, 09:00
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder
31 січня, 07:38
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 3
30 січня, 18:42
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Starlink
Золото

Не Гренландія: Трамп "жартома" назвав майбутній 51-й штат

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Дональд Трамп заявив, що ніколи не планував робити Гренландію 51-м штатом США, а натомість хотів віддати цю роль Канаді. Це пролунало на елітному вечері Alfalfa Club у Вашингтоні, де Трамп згодом зізнався, що пожартував.

Не Гренландія: Трамп "жартома" назвав майбутній 51-й штат

Дональд Трамп розповів, що ніколи не збирався зробити Гренландію 51-м штатом США, натомість планував віддати цю "роль" Канаді. Про це повідомляє The Washington Post, інформує УНН.

Деталі

Ця заява пролунала на елітному вечері Alfalfa Club у Вашингтоні. Згодом Трамп зізнався, що пожартував.

Ми не збираємося вторгатися в Гренландію. Ми її купимо. Я ніколи не мав наміру зробити Гренландію 51-м штатом. Я хочу зробити Канаду 51-м штатом. Гренландія буде 52-м штатом. Венесуела може бути 53-м

- сказав президент США.

За словами співрозмовника видання, який був присутній на заході, Трамп буквально розсипався "жартами".

У цьому залі стільки людей, яких я ненавиджу. Більшість із вас мені подобаються. Хто, чорт забирай, міг подумати, що таке станеться?

- риторично запитав Трамп.

ЗМІ зазначає, що жарти глави Білого дому викликали неоднозначну реакцію в залі: деякі присутні сміялися, але в цілому панувала тиша і паузи, що свідчить про складність сприйняття таких заяв серед впливової аудиторії.

Нагадаємо

Днями Дональд Трамп назвав падіння долара "чудовим" результатом для американського бізнесу та експорту. Після його заяв індекс долара впав на 1,2%, досягнувши найнижчого показника з лютого 2022 року.

США та Данія розпочали переговори щодо Гренландії щоб заспокоїти Трампа
29.01.26, 01:54

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
Білий дім
Венесуела
Канада
Сполучені Штати Америки