Не Гренландія: Трамп "жартома" назвав майбутній 51-й штат
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що ніколи не планував робити Гренландію 51-м штатом США, а натомість хотів віддати цю роль Канаді. Це пролунало на елітному вечері Alfalfa Club у Вашингтоні, де Трамп згодом зізнався, що пожартував.
Деталі
Ця заява пролунала на елітному вечері Alfalfa Club у Вашингтоні. Згодом Трамп зізнався, що пожартував.
Ми не збираємося вторгатися в Гренландію. Ми її купимо. Я ніколи не мав наміру зробити Гренландію 51-м штатом. Я хочу зробити Канаду 51-м штатом. Гренландія буде 52-м штатом. Венесуела може бути 53-м
За словами співрозмовника видання, який був присутній на заході, Трамп буквально розсипався "жартами".
У цьому залі стільки людей, яких я ненавиджу. Більшість із вас мені подобаються. Хто, чорт забирай, міг подумати, що таке станеться?
ЗМІ зазначає, що жарти глави Білого дому викликали неоднозначну реакцію в залі: деякі присутні сміялися, але в цілому панувала тиша і паузи, що свідчить про складність сприйняття таких заяв серед впливової аудиторії.
Нагадаємо
Днями Дональд Трамп назвав падіння долара "чудовим" результатом для американського бізнесу та експорту. Після його заяв індекс долара впав на 1,2%, досягнувши найнижчого показника з лютого 2022 року.
