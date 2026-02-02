Не Гренландия: Трамп "в шутку" назвал будущий 51-й штат
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что никогда не планировал делать Гренландию 51-м штатом США, а вместо этого хотел отдать эту роль Канаде. Это прозвучало на элитном ужине Alfalfa Club в Вашингтоне, где Трамп впоследствии признался, что пошутил.
Дональд Трамп рассказал, что никогда не собирался делать Гренландию 51-м штатом США, вместо этого планировал отдать эту "роль" Канаде. Об этом сообщает The Washington Post, информирует УНН.
Детали
Это заявление прозвучало на элитном ужине Alfalfa Club в Вашингтоне. Впоследствии Трамп признался, что пошутил.
Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы ее купим. Я никогда не имел намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может быть 53-м
По словам собеседника издания, присутствовавшего на мероприятии, Трамп буквально рассыпался "шутками".
В этом зале столько людей, которых я ненавижу. Большинство из вас мне нравятся. Кто, черт возьми, мог подумать, что такое произойдет?
СМИ отмечает, что шутки главы Белого дома вызвали неоднозначную реакцию в зале: некоторые присутствующие смеялись, но в целом царила тишина и паузы, что свидетельствует о сложности восприятия таких заявлений среди влиятельной аудитории.
Напомним
На днях Дональд Трамп назвал падение доллара "отличным" результатом для американского бизнеса и экспорта. После его заявлений индекс доллара упал на 1,2%, достигнув самого низкого показателя с февраля 2022 года.
США и Дания начали переговоры по Гренландии, чтобы успокоить Трампа29.01.26, 01:54 • 4215 просмотров