Не Гренландия: Трамп "в шутку" назвал будущий 51-й штат

1 февраля, 12:49 • 9752 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 18204 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 36980 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 24787 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 33391 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 26628 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 44427 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 60616 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 38784 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36086 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
рф атаковала Славянск тремя авиабомбами: есть погибшие и раненыеPhotoVideo1 февраля, 15:24 • 4396 просмотра
"путина можно остановить только силой": Сибига об ударе рф по роддому в Запорожье1 февраля, 15:38 • 4784 просмотра
Переговоры по Украине в Абу-Даби назначены на середину недели по согласованию сторон - СМИ1 февраля, 16:00 • 6750 просмотра
Еще один день с графиками и без: завтра по всей Украине планируют отключать свет1 февраля, 16:27 • 4970 просмотра
Первые 10 тысяч "Пакетов тепла" получили жители Киева и области: что в них1 февраля, 16:40 • 8340 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 59797 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 87763 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 64925 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 71627 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 72537 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петр Павел
Али Хаменеи
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Иран
Абу-Даби
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 19533 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 30324 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 32882 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 35683 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 37470 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Старлинк
Золото

Не Гренландия: Трамп "в шутку" назвал будущий 51-й штат

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Дональд Трамп заявил, что никогда не планировал делать Гренландию 51-м штатом США, а вместо этого хотел отдать эту роль Канаде. Это прозвучало на элитном ужине Alfalfa Club в Вашингтоне, где Трамп впоследствии признался, что пошутил.

Не Гренландия: Трамп "в шутку" назвал будущий 51-й штат

Дональд Трамп рассказал, что никогда не собирался делать Гренландию 51-м штатом США, вместо этого планировал отдать эту "роль" Канаде. Об этом сообщает The Washington Post, информирует УНН.

Детали

Это заявление прозвучало на элитном ужине Alfalfa Club в Вашингтоне. Впоследствии Трамп признался, что пошутил.

Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы ее купим. Я никогда не имел намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может быть 53-м

- сказал президент США.

По словам собеседника издания, присутствовавшего на мероприятии, Трамп буквально рассыпался "шутками".

В этом зале столько людей, которых я ненавижу. Большинство из вас мне нравятся. Кто, черт возьми, мог подумать, что такое произойдет?

- риторически спросил Трамп.

СМИ отмечает, что шутки главы Белого дома вызвали неоднозначную реакцию в зале: некоторые присутствующие смеялись, но в целом царила тишина и паузы, что свидетельствует о сложности восприятия таких заявлений среди влиятельной аудитории.

Напомним

На днях Дональд Трамп назвал падение доллара "отличным" результатом для американского бизнеса и экспорта. После его заявлений индекс доллара упал на 1,2%, достигнув самого низкого показателя с февраля 2022 года.

США и Дания начали переговоры по Гренландии, чтобы успокоить Трампа29.01.26, 01:54 • 4215 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
Белый дом
Венесуэла
Канада
Соединённые Штаты