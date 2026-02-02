Не Гренландия: Трамп "в шутку" назвал будущий 51-й штат

Дональд Трамп рассказал, что никогда не собирался делать Гренландию 51-м штатом США, вместо этого планировал отдать эту "роль" Канаде. Об этом сообщает The Washington Post, информирует УНН.

Это заявление прозвучало на элитном ужине Alfalfa Club в Вашингтоне. Впоследствии Трамп признался, что пошутил.

Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы ее купим. Я никогда не имел намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может быть 53-м

По словам собеседника издания, присутствовавшего на мероприятии, Трамп буквально рассыпался "шутками".

В этом зале столько людей, которых я ненавижу. Большинство из вас мне нравятся. Кто, черт возьми, мог подумать, что такое произойдет?