Разведка Дании предупредила об угрозе вмешательства РФ и США в всеобщие выборы в марте

Служба безопасности и разведки Дании (PET) выступила с официальным предупреждением о высокой вероятности иностранного влияния на парламентские выборы, назначенные на 24 марта 2026 года. Основным источником угрозы названа россия, которая рассматривает Данию как приоритетную цель из-за ее активной поддержки Украины, однако впервые в перечень потенциальных источников влияния были включены и США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Напряженность в отношениях между Копенгагеном и Вашингтоном усилилась после того, как Дональд Трамп в начале января вновь озвучил претензии на арктическую территорию Гренландии.

По данным разведки, усиленное внимание США к острову спровоцировало волну дезинформации, которую могут использовать как официальные, так и неформальные американские субъекты для давления на политический дискурс.

Гренландия и США: диалог об Арктике продолжается без конкретных результатов

Премьер-министр Метте Фредериксен объявила досрочные выборы именно на фоне этого противостояния, пытаясь укрепить свой авторитет устойчивого лидера в условиях худшего кризиса в отношениях Европы и США за последние десятилетия.

Тактика гибридных атак и угрозы национальной безопасности

Датские спецслужбы ожидают, что кампании влияния будут направлены на углубление социальных разногласий и дискредитацию отдельных кандидатов или партий. Используемая тактика может включать распространение фейковых новостей, ограниченные кибератаки на избирательную инфраструктуру и запугивание политиков.

В отчете отмечается, что россия продолжает вести гибридную войну против Запада, тогда как Китай и США используют свое экономическое и политическое влияние для достижения собственных стратегических целей, что делает мартовское голосование серьезным вызовом для демократических институтов страны.

Премьер Дании Фредериксен объявила досрочные выборы после противостояния с угрозами США по Гренландии