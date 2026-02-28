$43.210.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Розвідка Данії попередила про загрозу втручання рф та США у загальні вибори в березні

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Служба безпеки та розвідки Данії (PET) попередила про ймовірне втручання росії та США у парламентські вибори 24 березня 2026 року. Напруженість між Копенгагеном і Вашингтоном посилилася після заяв Трампа щодо Гренландії.

Розвідка Данії попередила про загрозу втручання рф та США у загальні вибори в березні

Служба безпеки та розвідки Данії (PET) виступила з офіційним попередженням про високу ймовірність іноземного впливу на парламентські вибори, призначені на 24 березня 2026 року. Основним джерелом загрози названо росію, яка розглядає Данію як пріоритетну ціль через її активну підтримку України, проте вперше до переліку потенційних джерел впливу було включено і США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Напруженість у відносинах між Копенгагеном та Вашингтоном посилилася після того, як Дональд Трамп на початку січня знову озвучив претензії на арктичну територію Гренландії.

За даними розвідки, посилена увага США до острова спровокувала хвилю дезінформації, яку можуть використовувати як офіційні, так і неформальні американські суб'єкти для тиску на політичний дискурс.

Гренландія та США: діалог про Арктику триває без конкретних результатів07.02.26, 21:09 • 5100 переглядiв

Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен оголосила дострокові вибори саме на тлі цього протистояння, намагаючись зміцнити свій авторитет стійкого лідера в умовах найгіршої кризи у відносинах Європи та США за останні десятиліття.

Тактика гібридних атак та загрози національній безпеці

Данські спецслужби очікують, що кампанії впливу будуть спрямовані на поглиблення соціальних розбіжностей та дискредитацію окремих кандидатів чи партій. Використовувана тактика може включати поширення фейкових новин, обмежені кібератаки на виборчу інфраструктуру та залякування політиків.

У звіті наголошується, що росія продовжує вести гібридну війну проти Заходу, тоді як Китай та США використовують свій економічний і політичний вплив для досягнення власних стратегічних цілей, що робить березневе голосування серйозним викликом для демократичних інститутів країни.

Прем'єр Данії Фредеріксен оголосила дострокові вибори після протистояння з погрозами США щодо Гренландії26.02.26, 16:33 • 3124 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Кібератака
російська пропаганда
Війна в Україні
Ґренландія
Метте Фредеріксен
Bloomberg
Дональд Трамп
Копенгаген
Данія
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки