14:09 • 1354 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 5168 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 7076 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 50473 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 32229 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 46619 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 60826 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 52448 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 61228 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 31474 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Прем'єр Данії Фредеріксен оголосила дострокові вибори після протистояння з погрозами США щодо Гренландії

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила про проведення дострокових виборів до Фолькетингу 24 березня 2026 року. Це відбудеться на кілька місяців раніше дедлайну на тлі зовнішньополітичної кризи та погроз США щодо Гренландії.

Прем'єр Данії Фредеріксен оголосила дострокові вибори після протистояння з погрозами США щодо Гренландії

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила про проведення виборів 24 березня, відповідна заява опублікована на сайті данського уряду, пише УНН.

Деталі

"Відповідно до рекомендації прем'єр-міністра, яку прийняв його величність король, було у відкритому листі вирішено, що для того, щоб надати виборцям Фолькетингу (парламенту Королівства Данії - ред.) можливість вирішувати важливі політичні питання, нові вибори до Фолькетингу відбудуться у вівторок, 24 березня 2026 року", - ідеться у заяві.

Як зазначає Euractiv, це призведе до дострокових виборів за кілька місяців до дедлайну в жовтні 2026 року.

У четвер Фредеріксен виступила в парламенті Данії з "зауваженням особливого характеру" – неформальним сигналом про те, що прем'єр-міністр оголошує про вибори.

"Це будуть важливі вибори", – сказала вона, стверджуючи, що протягом наступних чотирьох років данці та європейці повинні стояти на своєму, переглянути свої відносини зі Сполученими Штатами, переозброїтися, щоб забезпечити мир на континенті, зберегти єдність Європи та захистити майбутнє королівства.

Фредеріксен перевела Данію в режим передвиборчої кампанії на тлі однієї з найбільших зовнішньополітичних криз країни за останні десятиліття, після того, як США погрожували захопити Гренландію, напівавтономну територію в складі Данії, зазначає Euractiv.

Рейтинг датського прем'єр-міністра трохи зріс після відновлення погроз президента США Дональда Трампа щодо Гренландії і дипломатичного тиску, що послідував за цим, який спонукав європейські країни, включаючи Німеччину та Францію, розгорнути війська на арктичному острові, пише видання.

Елізабет Сване, політичний аналітик Politiken, розповіла Euractiv на початку цього тижня, що криза посилила імідж Фредеріксен як стабільного кризового менеджера – так само, як і під час пандемії COVID-19 у 2020 році.

Фредеріксен, яка обіймає посаду з 2019 року, з 2022 року очолює рідкісну центристську коаліцію, що охоплює лівоцентристських соціал-демократів, поміркованих та правоцентристських лібералів. Опитування показують, що альянс може втратити більшість у новому парламенті.

Наразі Фредеріксен, яка є третім за тривалістю перебування на посаді лідером ЄС, порвала з європейськими соціал-демократами, приєднавшись до ультраправого прем'єр-міністра Італії Джорджи Мелоні щодо міграції, вказує видання.

Ветерани Данії вийшли на мовчазний марш протесту проти заяв Дональда Трампа31.01.26, 18:33 • 5952 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Ґренландія
Метте Фредеріксен
Джорджа Мелоні
Дональд Трамп
Данія
Франція
Німеччина
Сполучені Штати Америки