Премьер Дании Фредериксен объявила досрочные выборы после противостояния с угрозами США по Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о проведении выборов 24 марта, соответствующее заявление опубликовано на сайте датского правительства, пишет УНН.

Детали

"В соответствии с рекомендацией премьер-министра, которую принял его величество король, было в открытом письме решено, что для того, чтобы предоставить избирателям Фолькетинга (парламента Королевства Дании - ред.) возможность решать важные политические вопросы, новые выборы в Фолькетинг состоятся во вторник, 24 марта 2026 года", - говорится в заявлении.

Как отмечает Euractiv, это приведет к досрочным выборам за несколько месяцев до дедлайна в октябре 2026 года.

В четверг Фредериксен выступила в парламенте Дании с "замечанием особого характера" – неформальным сигналом о том, что премьер-министр объявляет о выборах.

"Это будут важные выборы", – сказала она, утверждая, что в течение следующих четырех лет датчане и европейцы должны стоять на своем, пересмотреть свои отношения с Соединенными Штатами, перевооружиться, чтобы обеспечить мир на континенте, сохранить единство Европы и защитить будущее королевства.

Фредериксен перевела Данию в режим предвыборной кампании на фоне одного из крупнейших внешнеполитических кризисов страны за последние десятилетия, после того, как США угрожали захватить Гренландию, полуавтономную территорию в составе Дании, отмечает Euractiv.

Рейтинг датского премьер-министра немного вырос после возобновления угроз президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии и последовавшего за этим дипломатического давления, которое побудило европейские страны, включая Германию и Францию, развернуть войска на арктическом острове, пишет издание.

Элизабет Сване, политический аналитик Politiken, рассказала Euractiv в начале этой недели, что кризис усилил имидж Фредериксен как стабильного кризисного менеджера – так же, как и во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

Фредериксен, занимающая пост с 2019 года, с 2022 года возглавляет редкую центристскую коалицию, охватывающую левоцентристских социал-демократов, умеренных и правоцентристских либералов. Опросы показывают, что альянс может потерять большинство в новом парламенте.

Сейчас Фредериксен, которая является третьим по продолжительности пребывания на посту лидером ЕС, порвала с европейскими социал-демократами, присоединившись к ультраправому премьер-министру Италии Джорджи Мелони по миграции, указывает издание.

