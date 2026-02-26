Премьер Дании Фредериксен объявила досрочные выборы после противостояния с угрозами США по Гренландии

$43.240.02
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
13:53 • 10036 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 9856 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
11:34 • 54043 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 33737 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 47325 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
25 февраля, 18:38 • 61342 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 52672 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
25 февраля, 17:40 • 62416 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 31593 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзивы
Си Цзиньпин высказался за "равное участие всех сторон" в переговорах о мире в Украине на фоне призывов Мерца повлиять на москву26 февраля, 07:08 • 5200 просмотра
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"26 февраля, 07:34 • 31505 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 29812 просмотра
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф09:59 • 30867 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 6220 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Музыкант
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Запорожская область
Винницкая область
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 30135 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 46575 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 49338 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 54072 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 54303 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель

Премьер Дании Фредериксен объявила досрочные выборы после противостояния с угрозами США по Гренландии

Киев • УНН

 628 просмотра

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о проведении досрочных выборов в Фолькетинг 24 марта 2026 года. Это произойдет на несколько месяцев раньше дедлайна на фоне внешнеполитического кризиса и угроз США по Гренландии.

Премьер Дании Фредериксен объявила досрочные выборы после противостояния с угрозами США по Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о проведении выборов 24 марта, соответствующее заявление опубликовано на сайте датского правительства, пишет УНН.

Детали

"В соответствии с рекомендацией премьер-министра, которую принял его величество король, было в открытом письме решено, что для того, чтобы предоставить избирателям Фолькетинга (парламента Королевства Дании - ред.) возможность решать важные политические вопросы, новые выборы в Фолькетинг состоятся во вторник, 24 марта 2026 года", - говорится в заявлении.

Как отмечает Euractiv, это приведет к досрочным выборам за несколько месяцев до дедлайна в октябре 2026 года.

В четверг Фредериксен выступила в парламенте Дании с "замечанием особого характера" – неформальным сигналом о том, что премьер-министр объявляет о выборах.

"Это будут важные выборы", – сказала она, утверждая, что в течение следующих четырех лет датчане и европейцы должны стоять на своем, пересмотреть свои отношения с Соединенными Штатами, перевооружиться, чтобы обеспечить мир на континенте, сохранить единство Европы и защитить будущее королевства.

Фредериксен перевела Данию в режим предвыборной кампании на фоне одного из крупнейших внешнеполитических кризисов страны за последние десятилетия, после того, как США угрожали захватить Гренландию, полуавтономную территорию в составе Дании, отмечает Euractiv.

Рейтинг датского премьер-министра немного вырос после возобновления угроз президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии и последовавшего за этим дипломатического давления, которое побудило европейские страны, включая Германию и Францию, развернуть войска на арктическом острове, пишет издание.

Элизабет Сване, политический аналитик Politiken, рассказала Euractiv в начале этой недели, что кризис усилил имидж Фредериксен как стабильного кризисного менеджера – так же, как и во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

Фредериксен, занимающая пост с 2019 года, с 2022 года возглавляет редкую центристскую коалицию, охватывающую левоцентристских социал-демократов, умеренных и правоцентристских либералов. Опросы показывают, что альянс может потерять большинство в новом парламенте.

Сейчас Фредериксен, которая является третьим по продолжительности пребывания на посту лидером ЕС, порвала с европейскими социал-демократами, присоединившись к ультраправому премьер-министру Италии Джорджи Мелони по миграции, указывает издание.

Ветераны Дании вышли на молчаливый марш протеста против заявлений Дональда Трампа31.01.26, 18:33 • 5952 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Гренландия
Метте Фредериксен
Джорджия Мелони
Дональд Трамп
Дания
Франция
Германия
Соединённые Штаты