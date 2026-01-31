$42.850.00
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджує пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ветерани Данії вийшли на мовчазний марш протесту проти заяв Дональда Трампа

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Близько 10 тисяч ветеранів у Копенгагені протестували проти слів Дональда Трампа щодо ролі союзників у війні в Афганістані. Вони пройшли до посольства США, встановивши прапори на честь загиблих.

Ветерани Данії вийшли на мовчазний марш протесту проти заяв Дональда Трампа

У Копенгагені близько 10 тисяч осіб, серед яких більшість – ветерани бойових дій, провели мовчазну акцію біля посольства США. Протестувальники висловили обурення нещодавніми словами президента США Дональда Трампа, який применшив роль союзників по НАТО у війні в Афганістані, заявивши, що вони "трималися осторонь" від лінії фронту. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Акція, організована Асоціацією ветеранів Данії під гаслом #NoWords (#БезСлів), розпочалася з меморіальної церемонії в цитаделі Кастеллет. Учасники маршу наголосили, що коментарі Трампа є особистою образою для тисяч данських солдатів, які служили пліч-о-пліч з американцями. Ветерани нагадали, що Данія втратила в Афганістані 44 військовослужбовці, що є найвищим показником смертності на душу населення серед усіх країн коаліції.

Трамп має дякувати Копенгагену за вірність: Швеція закликає США припинити тиск на Данію через Гренландію12.01.26, 03:46 • 5057 переглядiв

Те, що сказав Трамп, – надзвичайно болісно. Мої друзі були поранені там, вони й досі несуть цю війну в собі. Сказати, що нас там "не було" на передовій – це зрада

– заявив колишній миротворець ООН Геннінг Андерсен.

Попри морозну погоду, учасники маршу пройшли 1,5 кілометра до американського посольства, де встановили 52 прапори з іменами загиблих в Афганістані та Іраку солдатів. Поліція Копенгагена підтвердила, що захід пройшов без інцидентів, ставши наймасштабнішим виявом невдоволення зовнішньою політикою Вашингтона в країні за довгий час.

Дипломатичний скандал: заяви Дональда Трампа про союзників по НАТО в Афганістані викликали хвилю обурення24.01.26, 03:21 • 7428 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
НАТО
Ірак
Афганістан
Дональд Трамп
Копенгаген
Данія
Сполучені Штати Америки