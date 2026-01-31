Ветерани Данії вийшли на мовчазний марш протесту проти заяв Дональда Трампа
Київ • УНН
Близько 10 тисяч ветеранів у Копенгагені протестували проти слів Дональда Трампа щодо ролі союзників у війні в Афганістані. Вони пройшли до посольства США, встановивши прапори на честь загиблих.
У Копенгагені близько 10 тисяч осіб, серед яких більшість – ветерани бойових дій, провели мовчазну акцію біля посольства США. Протестувальники висловили обурення нещодавніми словами президента США Дональда Трампа, який применшив роль союзників по НАТО у війні в Афганістані, заявивши, що вони "трималися осторонь" від лінії фронту. Про це повідомляє DW, пише УНН.
Деталі
Акція, організована Асоціацією ветеранів Данії під гаслом #NoWords (#БезСлів), розпочалася з меморіальної церемонії в цитаделі Кастеллет. Учасники маршу наголосили, що коментарі Трампа є особистою образою для тисяч данських солдатів, які служили пліч-о-пліч з американцями. Ветерани нагадали, що Данія втратила в Афганістані 44 військовослужбовці, що є найвищим показником смертності на душу населення серед усіх країн коаліції.
Те, що сказав Трамп, – надзвичайно болісно. Мої друзі були поранені там, вони й досі несуть цю війну в собі. Сказати, що нас там "не було" на передовій – це зрада
Попри морозну погоду, учасники маршу пройшли 1,5 кілометра до американського посольства, де встановили 52 прапори з іменами загиблих в Афганістані та Іраку солдатів. Поліція Копенгагена підтвердила, що захід пройшов без інцидентів, ставши наймасштабнішим виявом невдоволення зовнішньою політикою Вашингтона в країні за довгий час.
