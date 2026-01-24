$43.170.01
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23:44 • 12867 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
20:34 • 14332 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 14857 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 15728 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 27533 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 24647 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 17998 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 25123 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 54142 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Дипломатичний скандал: заяви Дональда Трампа про союзників по НАТО в Афганістані викликали хвилю обурення

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Дональд Трамп спровокував міжнародну критику, поставивши під сумнів внесок союзників по НАТО в Афганістані. Британські політики та родини загиблих військових назвали його коментарі образливими.

Дипломатичний скандал: заяви Дональда Трампа про союзників по НАТО в Афганістані викликали хвилю обурення

Президент США Дональд Трамп спровокував гостру міжнародну критику після того, як поставив під сумнів відданість союзників по Альянсу та применшив їхній внесок у війну в Афганістані. Британські політики, ветерани та родини загиблих військовослужбовців назвали ці коментарі не лише історично неточними, а й глибоко образливими для тих, хто пожертвував життям заради спільної безпеки. Про це повідомляють світові ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав слова Трампа "жахливими" та закликав американського лідера до публічних вибачень. Схожу позицію висловили представники всіх ключових політичних сил країни: лідерка консерваторів Кемі Баденох охарактеризувала заяви президента як "ганьбу", а лідер ліберальних демократів Ед Дейві підкреслив, що такі висловлювання є прямою образою для солдатів.

Трамп має дякувати Копенгагену за вірність: Швеція закликає США припинити тиск на Данію через Гренландію12.01.26, 03:46 • 4977 переглядiв

Британська сторона нагадала, що після терактів 11 вересня саме союзники допомогли США, задіявши статтю 5 Статуту НАТО, а втрати Британії в афганському конфлікті склали 457 військовослужбовців.

Біль родин загиблих та коментар принца Гаррі

До критики приєднався і принц Гаррі, який особисто проходив службу в Афганістані. Він наголосив, що про жертви союзних військ необхідно говорити виключно правдиво та з належною шаною. Особливо емоційно на зауваження президента США відреагували матері загиблих солдатів.

Люсі Олдрідж, син якої став наймолодшим полеглим британським воїном у цій війні, заявила, що подібна риторика роз’ятрює рани, які ніколи не гоїлися, та викликає глибоке обурення в громадах ветеранів.

Відповідь Білого дому та позиція Вашингтона

У Білому домі, коментуючи запити преси, вирішили не спростовувати конкретні тези президента щодо бойових дій в Афганістані. Натомість адміністрація зосередилася на фінансовому аспекті, заявивши, що внески Америки в НАТО залишаються неперевершеними порівняно з іншими учасниками. У заяві також підкреслили роль Трампа у стимулюванні зростання оборонних витрат союзників і додали неоднозначне твердження про те, що лише Сполучені Штати здатні гарантувати захист Гренландії. 

Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів23.01.26, 06:36 • 38753 перегляди

Степан Гафтко

