Дипломатичний скандал: заяви Дональда Трампа про союзників по НАТО в Афганістані викликали хвилю обурення
Київ • УНН
Дональд Трамп спровокував міжнародну критику, поставивши під сумнів внесок союзників по НАТО в Афганістані. Британські політики та родини загиблих військових назвали його коментарі образливими.
Президент США Дональд Трамп спровокував гостру міжнародну критику після того, як поставив під сумнів відданість союзників по Альянсу та применшив їхній внесок у війну в Афганістані. Британські політики, ветерани та родини загиблих військовослужбовців назвали ці коментарі не лише історично неточними, а й глибоко образливими для тих, хто пожертвував життям заради спільної безпеки. Про це повідомляють світові ЗМІ, пише УНН.
Деталі
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав слова Трампа "жахливими" та закликав американського лідера до публічних вибачень. Схожу позицію висловили представники всіх ключових політичних сил країни: лідерка консерваторів Кемі Баденох охарактеризувала заяви президента як "ганьбу", а лідер ліберальних демократів Ед Дейві підкреслив, що такі висловлювання є прямою образою для солдатів.
Трамп має дякувати Копенгагену за вірність: Швеція закликає США припинити тиск на Данію через Гренландію12.01.26, 03:46 • 4977 переглядiв
Британська сторона нагадала, що після терактів 11 вересня саме союзники допомогли США, задіявши статтю 5 Статуту НАТО, а втрати Британії в афганському конфлікті склали 457 військовослужбовців.
Біль родин загиблих та коментар принца Гаррі
До критики приєднався і принц Гаррі, який особисто проходив службу в Афганістані. Він наголосив, що про жертви союзних військ необхідно говорити виключно правдиво та з належною шаною. Особливо емоційно на зауваження президента США відреагували матері загиблих солдатів.
Люсі Олдрідж, син якої став наймолодшим полеглим британським воїном у цій війні, заявила, що подібна риторика роз’ятрює рани, які ніколи не гоїлися, та викликає глибоке обурення в громадах ветеранів.
Відповідь Білого дому та позиція Вашингтона
У Білому домі, коментуючи запити преси, вирішили не спростовувати конкретні тези президента щодо бойових дій в Афганістані. Натомість адміністрація зосередилася на фінансовому аспекті, заявивши, що внески Америки в НАТО залишаються неперевершеними порівняно з іншими учасниками. У заяві також підкреслили роль Трампа у стимулюванні зростання оборонних витрат союзників і додали неоднозначне твердження про те, що лише Сполучені Штати здатні гарантувати захист Гренландії.
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів23.01.26, 06:36 • 38753 перегляди