Дипломатичний скандал: заяви Дональда Трампа про союзників по НАТО в Афганістані викликали хвилю обурення

Президент США Дональд Трамп спровокував гостру міжнародну критику після того, як поставив під сумнів відданість союзників по Альянсу та применшив їхній внесок у війну в Афганістані. Британські політики, ветерани та родини загиблих військовослужбовців назвали ці коментарі не лише історично неточними, а й глибоко образливими для тих, хто пожертвував життям заради спільної безпеки. Про це повідомляють світові ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав слова Трампа "жахливими" та закликав американського лідера до публічних вибачень. Схожу позицію висловили представники всіх ключових політичних сил країни: лідерка консерваторів Кемі Баденох охарактеризувала заяви президента як "ганьбу", а лідер ліберальних демократів Ед Дейві підкреслив, що такі висловлювання є прямою образою для солдатів.

Британська сторона нагадала, що після терактів 11 вересня саме союзники допомогли США, задіявши статтю 5 Статуту НАТО, а втрати Британії в афганському конфлікті склали 457 військовослужбовців.

Біль родин загиблих та коментар принца Гаррі

До критики приєднався і принц Гаррі, який особисто проходив службу в Афганістані. Він наголосив, що про жертви союзних військ необхідно говорити виключно правдиво та з належною шаною. Особливо емоційно на зауваження президента США відреагували матері загиблих солдатів.

Люсі Олдрідж, син якої став наймолодшим полеглим британським воїном у цій війні, заявила, що подібна риторика роз’ятрює рани, які ніколи не гоїлися, та викликає глибоке обурення в громадах ветеранів.

Відповідь Білого дому та позиція Вашингтона

У Білому домі, коментуючи запити преси, вирішили не спростовувати конкретні тези президента щодо бойових дій в Афганістані. Натомість адміністрація зосередилася на фінансовому аспекті, заявивши, що внески Америки в НАТО залишаються неперевершеними порівняно з іншими учасниками. У заяві також підкреслили роль Трампа у стимулюванні зростання оборонних витрат союзників і додали неоднозначне твердження про те, що лише Сполучені Штати здатні гарантувати захист Гренландії.

