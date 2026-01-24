$43.170.01
00:59
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23:44
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
20:34
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Дипломатический скандал: заявления Дональда Трампа о союзниках по НАТО в Афганистане вызвали волну возмущения

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Дональд Трамп спровоцировал международную критику, поставив под сомнение вклад союзников по НАТО в Афганистане. Британские политики и семьи погибших военных назвали его комментарии оскорбительными.

Дипломатический скандал: заявления Дональда Трампа о союзниках по НАТО в Афганистане вызвали волну возмущения

Президент США Дональд Трамп спровоцировал острую международную критику после того, как поставил под сомнение преданность союзников по Альянсу и преуменьшил их вклад в войну в Афганистане. Британские политики, ветераны и семьи погибших военнослужащих назвали эти комментарии не только исторически неточными, но и глубоко оскорбительными для тех, кто пожертвовал жизнью ради общей безопасности. Об этом сообщают мировые СМИ, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал слова Трампа "ужасными" и призвал американского лидера к публичным извинениям. Схожую позицию выразили представители всех ключевых политических сил страны: лидер консерваторов Кеми Баденох охарактеризовала заявления президента как "позор", а лидер либеральных демократов Эд Дейви подчеркнул, что такие высказывания являются прямым оскорблением для солдат.

Трамп должен благодарить Копенгаген за верность: Швеция призывает США прекратить давление на Данию из-за Гренландии12.01.26, 03:46 • 4977 просмотров

Британская сторона напомнила, что после терактов 11 сентября именно союзники помогли США, задействовав статью 5 Устава НАТО, а потери Британии в афганском конфликте составили 457 военнослужащих.

Боль семей погибших и комментарий принца Гарри

К критике присоединился и принц Гарри, который лично проходил службу в Афганистане. Он подчеркнул, что о жертвах союзных войск необходимо говорить исключительно правдиво и с должным уважением. Особенно эмоционально на замечания президента США отреагировали матери погибших солдат.

Люси Олдридж, сын которой стал самым молодым павшим британским воином в этой войне, заявила, что подобная риторика бередит раны, которые никогда не заживали, и вызывает глубокое возмущение в сообществах ветеранов.

Ответ Белого дома и позиция Вашингтона

В Белом доме, комментируя запросы прессы, решили не опровергать конкретные тезисы президента относительно боевых действий в Афганистане. Вместо этого администрация сосредоточилась на финансовом аспекте, заявив, что взносы Америки в НАТО остаются непревзойденными по сравнению с другими участниками. В заявлении также подчеркнули роль Трампа в стимулировании роста оборонных расходов союзников и добавили неоднозначное утверждение о том, что только Соединенные Штаты способны гарантировать защиту Гренландии. 

Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23.01.26, 06:36 • 38753 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Гренландия
Кир Стармер
Белый дом
НАТО
Афганистан
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты