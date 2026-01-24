Дипломатический скандал: заявления Дональда Трампа о союзниках по НАТО в Афганистане вызвали волну возмущения
Киев • УНН
Дональд Трамп спровоцировал международную критику, поставив под сомнение вклад союзников по НАТО в Афганистане. Британские политики и семьи погибших военных назвали его комментарии оскорбительными.
Президент США Дональд Трамп спровоцировал острую международную критику после того, как поставил под сомнение преданность союзников по Альянсу и преуменьшил их вклад в войну в Афганистане. Британские политики, ветераны и семьи погибших военнослужащих назвали эти комментарии не только исторически неточными, но и глубоко оскорбительными для тех, кто пожертвовал жизнью ради общей безопасности. Об этом сообщают мировые СМИ, пишет УНН.
Детали
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал слова Трампа "ужасными" и призвал американского лидера к публичным извинениям. Схожую позицию выразили представители всех ключевых политических сил страны: лидер консерваторов Кеми Баденох охарактеризовала заявления президента как "позор", а лидер либеральных демократов Эд Дейви подчеркнул, что такие высказывания являются прямым оскорблением для солдат.
Трамп должен благодарить Копенгаген за верность: Швеция призывает США прекратить давление на Данию из-за Гренландии12.01.26, 03:46 • 4977 просмотров
Британская сторона напомнила, что после терактов 11 сентября именно союзники помогли США, задействовав статью 5 Устава НАТО, а потери Британии в афганском конфликте составили 457 военнослужащих.
Боль семей погибших и комментарий принца Гарри
К критике присоединился и принц Гарри, который лично проходил службу в Афганистане. Он подчеркнул, что о жертвах союзных войск необходимо говорить исключительно правдиво и с должным уважением. Особенно эмоционально на замечания президента США отреагировали матери погибших солдат.
Люси Олдридж, сын которой стал самым молодым павшим британским воином в этой войне, заявила, что подобная риторика бередит раны, которые никогда не заживали, и вызывает глубокое возмущение в сообществах ветеранов.
Ответ Белого дома и позиция Вашингтона
В Белом доме, комментируя запросы прессы, решили не опровергать конкретные тезисы президента относительно боевых действий в Афганистане. Вместо этого администрация сосредоточилась на финансовом аспекте, заявив, что взносы Америки в НАТО остаются непревзойденными по сравнению с другими участниками. В заявлении также подчеркнули роль Трампа в стимулировании роста оборонных расходов союзников и добавили неоднозначное утверждение о том, что только Соединенные Штаты способны гарантировать защиту Гренландии.
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23.01.26, 06:36 • 38753 просмотра