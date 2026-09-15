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Дания вызвала посла рф после запуска ракет с фрегата по военному вертолёту

Киев • УНН

 • 5100 просмотра

Фрегат рф выпустил две сигнальные ракеты по датскому AS-550 Fennec возле Гедсера. Дания назвала инцидент неприемлемым, но не активирует статьи 4 или 5 НАТО.

Дания вызвала посла рф после запуска ракет с фрегата по военному вертолёту

Министерство иностранных дел Дании вызвало на ковер российского посла в Копенгагене после того, как фрегат рф выпустил две сигнальные ракеты по датскому военному вертолёту AS-550 Fennec. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети "Х", передаёт УНН.

Подробности

Вооружённые силы сообщают, что один из вертолётов ВВС был обстрелян так называемыми сигнальными ракетами во время обычной фотосъёмки российского фрегата в водах у Гедсера. Это абсолютно неприемлемо. Поэтому российского посла вызвали для разговора по поводу инцидента

 - говорится в сообщении.

Дополнительно

Инцидент произошёл у Гедсера. Атаке подвергся вертолёт AS-550 Fennec Военно-воздушных сил Дании. Он осуществлял плановую съёмку российского фрегата, который находился в международных водах.

Министр обороны Йеппе Брус отметил, что Дания относится к этому "очень серьёзно".

Однако он отметил, что Дания не собирается активировать статьи 4 или 5 НАТО, которые предусматривают обсуждение союзниками вопроса безопасности и предполагают, что нападение на одну страну Альянса следует рассматривать как нападение на всех союзников.

Напомним

Беспилотник, который ночью залетел в Литву с территории белоруссии, сбили итальянские истребители НАТО. Обломки дрона уже нашли, сообщают Вооружённые силы Литвы.

Евгений Устименко

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