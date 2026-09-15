Данія викликала посла рф після запуску ракет з фрегата по військовому гвинтокрилу
Київ • УНН
Фрегат рф випустив дві сигнальні ракети по данському AS-550 Fennec біля Гедсера. Данія назвала інцидент неприйнятним, але не активує статті 4 або 5 НАТО.
Міністерство закордонних справ Данії викликало на килим російського посла в Копенгагені після того, як фрегат рф випустив дві сигнальні ракети по данському військовому гвинтокрилу AS-550 Fennec. Про це повідомила пресслужба відомства в соцмережі "Х", передає УНН.
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Збройні сили повідомляють, що один із гелікоптерів ВПС був обстріляний так званими сигнальними ракетами під час звичайної фотозйомки російського фрегата у водах біля Гедсера. Це абсолютно неприйнятно. Тому російського посла викликали для розмови щодо інциденту
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Інцидент стався біля Гедсера. Атаки зазнав гелікоптер AS-550 Fennec Військово-повітряних сил Данії. Він здійснював планову зйомку російського фрегата, який перебував у міжнародних водах.
Міністр оборони Єппе Брус зазначив, що Данія ставиться до цього "дуже серйозно".
Однак він зазначив, що Данія не збирається активувати статті 4 або 5 НАТО, які передбачають обговорення союзниками питання безпеки та передбачають, що напад на одну країну Альянсу слід розглядати як напад на всіх союзників.
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