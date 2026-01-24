В Германии более половины населения считает США угрозой, а не союзником - СМИ

Более половины населения считает США угрозой на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа относительно Гренландии. Об этом пишет издание BILD, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, на фоне претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию и угроз введения новых таможенных пошлин против Европы институт INSA провел для BILD опрос.

Согласно результатам опроса, 61% немцев заявили, что воспринимают Трампа скорее как угрозу для Германии. Не боятся Трампа 24% респондентов - они считают его скорее союзником. Еще 15% воздержались от ответа.

52% выступают за решительный курс Германии в отношении президента США. За укрепление сотрудничества высказывается 31%, тогда как 17% на этот вопрос не ответили.

Напомним

Администрация Дональда Трампа инициировала пересмотр оборонного соглашения с Данией от 1951 года, чтобы устранить любые юридические препятствия для расширения американского военного присутствия на острове. Согласно источникам, знакомым с ходом переговоров в Давосе, Вашингтон настаивает на праве развертывать силы и строить объекты в Гренландии без предварительных консультаций с Копенгагеном или Нууком.