В Германии более половины населения считает США угрозой, а не союзником - СМИ

Эксклюзив
24 января, 10:00 • 10830 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 19639 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 24282 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 40568 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 39371 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 32551 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 28003 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 57597 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 52436 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 22696 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
12-летний мальчик умер в больнице от травм после нападения акулы в Австралии24 января, 06:59 • 9100 просмотра
"Нельзя медлить с ПВО, нельзя закрывать глаза на эти удары": Зеленский отреагировал на атаку рф более 370 дронами и 21 ракетойPhoto24 января, 07:16 • 3924 просмотра
Украина заказала 18 систем IRIS-T у Германии - DW24 января, 08:12 • 7762 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 10363 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ11:07 • 6664 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 57604 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 73385 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 08:04 • 90324 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 85353 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 86527 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Абу-Даби
Харьковская область
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ11:07 • 6748 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 10403 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 29423 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 29352 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 43226 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Х-101

В Германии более половины населения считает США угрозой, а не союзником - СМИ

Киев • УНН

 • 936 просмотра

Опрос показал, что 61% немцев воспринимают Трампа как угрозу для Германии. 52% выступают за решительный курс Германии в отношении президента США.

В Германии более половины населения считает США угрозой, а не союзником - СМИ

Более половины населения считает США угрозой на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа относительно Гренландии. Об этом пишет издание BILD, передает УНН.

Детали 

Как пишет издание, на фоне претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию и угроз введения новых таможенных пошлин против Европы институт INSA провел для BILD опрос.

Согласно результатам опроса, 61% немцев заявили, что воспринимают Трампа скорее как угрозу для Германии. Не боятся Трампа 24% респондентов - они считают его скорее союзником. Еще 15% воздержались от ответа.

52% выступают за решительный курс Германии в отношении президента США. За укрепление сотрудничества высказывается 31%, тогда как 17% на этот вопрос не ответили.

Напомним

Администрация Дональда Трампа инициировала пересмотр оборонного соглашения с Данией от 1951 года, чтобы устранить любые юридические препятствия для расширения американского военного присутствия на острове. Согласно источникам, знакомым с ходом переговоров в Давосе, Вашингтон настаивает на праве развертывать силы и строить объекты в Гренландии без предварительных консультаций с Копенгагеном или Нууком.

Павел Башинский

Гренландия
Давос
Бильд
Дональд Трамп
Копенгаген
Дания
Европа
Германия
Соединённые Штаты