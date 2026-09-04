Дания готовится отправлять мигрантов в «центры возвращения» за пределами ЕС — как это повлияет на украинцев

Дания планирует уже в следующем году начать отправлять в специальные центры за пределами ЕС иностранцев, которым отказали в убежище и у которых нет законных оснований оставаться в стране. Об этом сообщает Yle со ссылкой на STT-AFP, пишет УНН.

Детали

Министр иммиграции Дании Мортен Бодсков заявил, что Копенгаген вместе с Германией, Нидерландами, Австрией и Грецией работает над созданием так называемых центров возвращения. Страны стремятся договориться о соответствующем механизме, который может начать действовать в 2027 году.

Мы не согласны с тем, что иностранцы, которые нелегально находятся в Дании, получают вознаграждение из-за того, что мы испытываем трудности с их возвращением – заявил Бодсков.

Касается ли это украинцев

Новый механизм не предусматривает автоматического отправления украинских беженцев в такие центры. Согласно правилам ЕС, они предназначены для граждан третьих стран, которые не имеют законного права оставаться в Евросоюзе и в отношении которых уже принято решение о возвращении.

Для украинцев действует отдельный режим временной защиты. В то же время Дания имеет собственные специальные правила пребывания украинцев и в этом году ввела ограничения для части граждан, подпадающих под украинские правила мобилизации. Эти изменения не связаны с новой системой "центров возвращения".

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