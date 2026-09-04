Данія готується відправляти мігрантів до "центрів повернення" за межами ЄС - як це вплине на українців

Данія планує вже наступного року почати відправляти до спеціальних центрів за межами ЄС іноземців, яким відмовили у притулку та які не мають законних підстав залишатися в країні. Про це повідомляє Yle з посиланням на STT-AFP, пише УНН.

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Міністр імміграції Данії Мортен Бодсков заявив, що Копенгаген разом із Німеччиною, Нідерландами, Австрією та Грецією працює над створенням так званих центрів повернення. Країни прагнуть домовитися про відповідний механізм, який може запрацювати у 2027 році.

Ми не погоджуємося з тим, що іноземці, які перебувають у Данії нелегально, отримують винагороду через те, що ми маємо труднощі з їх поверненням – заявив Бодсков.

Чи стосується це українців

Новий механізм не передбачає автоматичного відправлення українських біженців до таких центрів. За правилами ЄС вони призначені для громадян третіх країн, які не мають законного права залишатися в Євросоюзі та щодо яких уже ухвалено рішення про повернення.

Для українців діє окремий режим тимчасового захисту. Водночас Данія має власні спеціальні правила перебування українців і цього року запровадила обмеження для частини громадян, які підпадають під українські правила мобілізації. Ці зміни не пов'язані з новою системою "центрів повернення".

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