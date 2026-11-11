"Смог бы я простить Путина в последний день своей жизни? Нет" — Зеленский

Президент Владимир Зеленский не готов простить россиян за развязанную в Украине войну. Об этом он сказал во время общения со СМИ в Дублине, сообщает УНН.

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По словам главы государства, россияне "не понимают, что они агрессоры". При этом они должны осознать масштаб причинённого ущерба — речь идёт не только о разрушенных городах и инфраструктуре, но и об убитых людях, пытках, мародёрстве и других преступлениях.

Смог бы я простить путина в последний день своей жизни? Нет — сказал Зеленский.

Он отметил, что все преступления рф должны получить надлежащую правовую оценку, а виновные должны понести наказание.

Это уже дело судов и истории — подчеркнул Президент.

На вопрос, готов ли он сесть за стол переговоров с путиным, он ответил, что проблема заключается в том, что российский диктатор и россияне "живут в другой реальности".

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская сторона на переговорах в Абу-Даби сообщила, что захватила половину территорий Донбасса, которые до сих пор контролирует Украина.

В Абу-Даби обсуждался вопрос масштабного обмена 1000 на 1000 или 1500 на 1500 — Зеленский