"Чи зміг би я пробачити путіна в останній день свого життя? Ні" - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський не готовий пробачити путіну злочини росії та наполягає на покаранні винних через суди. За його словами, росіяни не усвідомлюють, що є агресорами.
Президент Володимир Зеленський не готовий пробачити росіян за розв'язану в Україні війну. Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ у Дубліні, повідомляє УНН.
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За словами глави держави, росіяни "не розуміють, що вони агресори". При цьому вони мають усвідомити масштаб заподіяної шкоди - йдеться не лише про зруйновані міста та інфраструктуру, а й про вбитих людей, катування, мародерство та інші злочини.
Чи зміг би я пробачити путіна в останній день свого життя? Ні
Він зазначив, що всі злочини рф мають отримати належну правову оцінку, а винні повинні понести покарання.
Це вже справа судів та історії
На запитання, чи готовий він сісти за стіл переговорів із путіним, він відповів, що проблема полягає в тому, що російський диктатор та росіяни "живуть в іншій реальності".
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що російська сторона на переговорах в Абу-Дабі повідомила, що захопила половину територій Донбасу, які досі контролює Україна.
В Абу-Дабі обговорювалось питання великого обміну 1000 на 1000 або 1500 на 1500 - Зеленський10.11.26, 22:50 • 8904 перегляди