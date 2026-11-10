В Абу-Дабі обговорювалось питання великого обміну 1000 на 1000 або 1500 на 1500 - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація в Абу-Дабі обговорювала з росіянами питання великого обміну за формулою "1000 на 1000" або "1500 на 1500", передає УНН.

Сьогодні обговорили можливість обміну. Хочуть зробити тисячу на тисячу, може півтори на півтори. Якийсь великий обмін… з цією аджендою американці поїдуть американці в росію - сказав Зеленський.

Добрі новини з Абу-Дабі: в ОП заявили про поступ у переговорах щодо чергового обміну полоненими

Він додав, що також під час зустрічі в Абу-Дабі піднімалося питання територій з боку росіян, проте Зеленський зазначив, що це питання рівня лідерів.

Завтра буде більше про деескалаційні кроки - енергетику, Чорне море та про тристоронню зустріч на рівні лідерів, якщо це можливо - додав Зеленський.

Нагадаємо

Глава Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що на переговорах в Абу-Дабі велику увагу планують приділити гуманітарному треку - потрібно інтенсифікувати обміни полоненими.