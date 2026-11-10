В Абу-Даби обсуждался вопрос масштабного обмена 1000 на 1000 или 1500 на 1500 — Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация в Абу-Даби обсуждала с россиянами вопрос крупного обмена по формуле «1000 на 1000» или «1500 на 1500», передает УНН.

Сегодня обсудили возможность обмена. Хотят сделать тысячу на тысячу, может, полторы на полторы. Какой-то большой обмен… с этой повесткой американцы поедут американцы в Россию - сказал Зеленский.

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Он добавил, что также во время встречи в Абу-Даби российская сторона поднимала вопрос территорий, однако Зеленский отметил, что это вопрос уровня лидеров.

Завтра будет больше о деэскалационных шагах — энергетике, Черном море и трехсторонней встрече на уровне лидеров, если это возможно — добавил Зеленский.

Напомним

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что на переговорах в Абу-Даби большое внимание планируют уделить гуманитарному треку — необходимо интенсифицировать обмены пленными.