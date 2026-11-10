рф на переговорах заявила про захоплення половини територій Донбасу, які контролює Україна - Зеленський
Київ • УНН
росія заявила на переговорах в Абу-Дабі, що захопила половину контрольованої Україною території Донбасу. Київ назвав це неправдою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська сторона на переговорах в Абу-Дабі повідомила, що захопила половину територій Донбасу, які досі контролює Україна, передає УНН.
Сьогодні наша переговорна група мала брифінг, і вони сказали, що є одна цікава річ. Вони все ще мають іншу інформацію. Росіяни думають, вони ділились цим, що вони окупували половину території Донбасу, яку контролюємо ми. Половину, не одне село. І там були військові, розвідка з їхньої сторони, вони серйозно про це говорили
Він зазначив, представники української делегації були здивовані подачею цієї інформації, яку можна перевірити багатьма способами.
Мені здається, що путін живе в трошки іншому світі, і ділиться з цим американцями, мовляв, два-три місяці ми займемо всю Україну… я також можу намалювати коло на мапі, лінію провести. Але реальність є іншою. Американці підтвердили, що українці, яку дають, що ця оцінка - є реальністю. Ось чому ми готові сісти, поговорити про територію
Додамо
Раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що російський диктатор володимир путін "намагається просувати серед наших партнерів брехливі дані про те, що під контролем України на Донбасі залишається лише 10%".
Це неправда. Україна контролює 20% територій. Обʼєктивні дані про поле бою були мною доведені сьогодні до держсекретаря США та інших партнерів
Нагадаємо
Раніше Зеленський заявив, що поступка Донбасом не зупинить путіна, а лише дасть йому паузу перед новим наступом вглиб України.