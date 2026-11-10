рф на переговорах заявила про захоплення половини територій Донбасу, які контролює Україна - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська сторона на переговорах в Абу-Дабі повідомила, що захопила половину територій Донбасу, які досі контролює Україна, передає УНН.

Сьогодні наша переговорна група мала брифінг, і вони сказали, що є одна цікава річ. Вони все ще мають іншу інформацію. Росіяни думають, вони ділились цим, що вони окупували половину території Донбасу, яку контролюємо ми. Половину, не одне село. І там були військові, розвідка з їхньої сторони, вони серйозно про це говорили

Він зазначив, представники української делегації були здивовані подачею цієї інформації, яку можна перевірити багатьма способами.

Мені здається, що путін живе в трошки іншому світі, і ділиться з цим американцями, мовляв, два-три місяці ми займемо всю Україну… я також можу намалювати коло на мапі, лінію провести. Але реальність є іншою. Американці підтвердили, що українці, яку дають, що ця оцінка - є реальністю. Ось чому ми готові сісти, поговорити про територію