РФ на переговорах заявила о захвате половины территорий Донбасса, которые контролирует Украина, — Зеленский
Киев • УНН
Россия заявила на переговорах в Абу-Даби, что захватила половину контролируемой Украиной территории Донбасса. Киев назвал это неправдой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона на переговорах в Абу-Даби сообщила, что захватила половину территорий Донбасса, которые до сих пор контролирует Украина, передает УНН.
Сегодня наша переговорная группа провела брифинг, и они сказали, что есть одна интересная вещь. У них по-прежнему другая информация. Россияне думают, они этим делились, что оккупировали половину территории Донбасса, которую контролируем мы. Половину, не одно село. И там были военные, разведка с их стороны, они серьезно об этом говорили
Он отметил, что представители украинской делегации были удивлены подачей этой информации, которую можно проверить многими способами.
Мне кажется, что путин живет немного в другом мире и делится этим с американцами, мол, за два-три месяца мы займем всю Украину… я тоже могу нарисовать круг на карте, провести линию. Но реальность иная. Американцы подтвердили, что данные, которые предоставляют украинцы, что эта оценка — это реальность. Поэтому мы готовы сесть, поговорить о территории
Добавим
Ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что российский диктатор владимир путин "пытается продвигать среди наших партнеров ложные данные о том, что под контролем Украины на Донбассе остается лишь 10%".
Это неправда. Украина контролирует 20% территорий. Объективные данные о поле боя были мною доведены сегодня до государственного секретаря США и других партнеров
Напомним
Ранее Зеленский заявил, что уступка Донбасса не остановит путина, а лишь даст ему паузу перед новым наступлением вглубь Украины.