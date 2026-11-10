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РФ на переговорах заявила о захвате половины территорий Донбасса, которые контролирует Украина, — Зеленский

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Россия заявила на переговорах в Абу-Даби, что захватила половину контролируемой Украиной территории Донбасса. Киев назвал это неправдой.

РФ на переговорах заявила о захвате половины территорий Донбасса, которые контролирует Украина, — Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона на переговорах в Абу-Даби сообщила, что захватила половину территорий Донбасса, которые до сих пор контролирует Украина, передает УНН

Сегодня наша переговорная группа провела брифинг, и они сказали, что есть одна интересная вещь. У них по-прежнему другая информация. Россияне думают, они этим делились, что оккупировали половину территории Донбасса, которую контролируем мы. Половину, не одно село. И там были военные, разведка с их стороны, они серьезно об этом говорили  

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что представители украинской делегации были удивлены подачей этой информации, которую можно проверить многими способами.

Мне кажется, что путин живет немного в другом мире и делится этим с американцами, мол, за два-три месяца мы займем всю Украину… я тоже могу нарисовать круг на карте, провести линию. Но реальность иная. Американцы подтвердили, что данные, которые предоставляют украинцы, что эта оценка — это реальность. Поэтому мы готовы сесть, поговорить о территории  

- добавил Зеленский.  

Добавим

Ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что российский диктатор владимир путин "пытается продвигать среди наших партнеров ложные данные о том, что под контролем Украины на Донбассе остается лишь 10%".

Это неправда. Украина контролирует 20% территорий. Объективные данные о поле боя были мною доведены сегодня до государственного секретаря США и других партнеров  

- подчеркнул Сибига.

Напомним  

Ранее Зеленский заявил, что уступка Донбасса не остановит путина, а лишь даст ему паузу перед новым наступлением вглубь Украины.

Павел Башинский

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