Германия выдвинула Карстена Бройера на пост главы Военного комитета НАТО

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Эксклюзив
11:18 • 2274 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 8870 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16 • 18277 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 63922 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 43765 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 55221 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 43848 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 34767 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 29612 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 59916 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.9м/с
90%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo12 февраля, 02:12 • 36130 просмотра
Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW12 февраля, 04:02 • 33635 просмотра
Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторыVideo08:05 • 8228 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS08:19 • 13679 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 20971 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 3666 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 59916 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 53378 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 55006 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 64472 просмотра
Актуальные люди
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Днепр
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 21602 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 30409 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 32030 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 32475 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 33609 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
WhatsApp
Шахед-136

Германия выдвинула Карстена Бройера на пост главы Военного комитета НАТО

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Германия выдвинула генерального инспектора Бундесвера Карстена Бройера на пост главы Военного комитета НАТО. Новый глава вступит в должность летом 2027 года.

Германия выдвинула Карстена Бройера на пост главы Военного комитета НАТО

Германия выдвинула кандидатуру генерального инспектора Бундесвера Карстена Бройера на должность главы Военного комитета НАТО — одной из самых влиятельных военных должностей в Альянсе. Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус накануне встречи глав оборонных ведомств в Брюсселе, где будут обсуждать усиление европейской безопасности и поддержку Украины. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur, пишет УНН.

Подробности

Бройер занимает должность генерального инспектора Бундесвера — вооруженных сил страны — с марта 2023 года.

Глава Военного комитета НАТО считается одним из самых влиятельных офицеров наряду с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR).

Как главный военный советник генерального секретаря, глава комитета выступает связующим звеном между НАТО и министрами обороны всех государств-членов.

Преемника действующего главы, итальянского адмирала Джузеппе Каво Драгоне, должны определить на встрече в Копенгагене в сентябре. Новый глава вступит в должность летом 2027 года.

НАТО готовится к саммиту в Анкаре и наращиванию оборонных расходов союзников – Рютте11.02.26, 16:39 • 2506 просмотров

61-летнего Бройера, которого Писториус назвал "высокоуважаемым", ранее возглавлял антикризисную группу по борьбе с коронавирусом в Ведомстве федерального канцлера.

Министр отметил, что Бройер внес весомый вклад в укрепление оборонных возможностей Германии в последние годы, обеспечив рост вооруженных сил.

По словам Писториуса, кандидатуру также поддержали канцлер Фридрих Мерц и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль.

В ближайшие годы европейские страны должны занять больше высоких постов в НАТО, говорится в заявлении Альянса, обнародованном во вторник.

Этот шаг является частью перехода к более справедливому распределению бремени и ответственности, отметили в НАТО. Это происходит на фоне переориентации внешней политики США при президентстве Дональда Трампа от Европы.

Посол США в НАТО ожидает новых обязательств в рамках PURL для Украины на этой неделе11.02.26, 08:32 • 5386 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
НАТО
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Копенгаген
Борис Писториус
Брюссель
Германия
Соединённые Штаты
Украина