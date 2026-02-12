Германия выдвинула Карстена Бройера на пост главы Военного комитета НАТО
Киев • УНН
Германия выдвинула генерального инспектора Бундесвера Карстена Бройера на пост главы Военного комитета НАТО. Новый глава вступит в должность летом 2027 года.
Германия выдвинула кандидатуру генерального инспектора Бундесвера Карстена Бройера на должность главы Военного комитета НАТО — одной из самых влиятельных военных должностей в Альянсе. Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус накануне встречи глав оборонных ведомств в Брюсселе, где будут обсуждать усиление европейской безопасности и поддержку Украины. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur, пишет УНН.
Подробности
Бройер занимает должность генерального инспектора Бундесвера — вооруженных сил страны — с марта 2023 года.
Глава Военного комитета НАТО считается одним из самых влиятельных офицеров наряду с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR).
Как главный военный советник генерального секретаря, глава комитета выступает связующим звеном между НАТО и министрами обороны всех государств-членов.
Преемника действующего главы, итальянского адмирала Джузеппе Каво Драгоне, должны определить на встрече в Копенгагене в сентябре. Новый глава вступит в должность летом 2027 года.
НАТО готовится к саммиту в Анкаре и наращиванию оборонных расходов союзников – Рютте11.02.26, 16:39 • 2506 просмотров
61-летнего Бройера, которого Писториус назвал "высокоуважаемым", ранее возглавлял антикризисную группу по борьбе с коронавирусом в Ведомстве федерального канцлера.
Министр отметил, что Бройер внес весомый вклад в укрепление оборонных возможностей Германии в последние годы, обеспечив рост вооруженных сил.
По словам Писториуса, кандидатуру также поддержали канцлер Фридрих Мерц и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль.
В ближайшие годы европейские страны должны занять больше высоких постов в НАТО, говорится в заявлении Альянса, обнародованном во вторник.
Этот шаг является частью перехода к более справедливому распределению бремени и ответственности, отметили в НАТО. Это происходит на фоне переориентации внешней политики США при президентстве Дональда Трампа от Европы.
Посол США в НАТО ожидает новых обязательств в рамках PURL для Украины на этой неделе11.02.26, 08:32 • 5386 просмотров