Німеччина висунула Карстена Броєра на посаду голови Військового комітету НАТО

Київ • УНН

 • 716 перегляди

Німеччина висунула генерального інспектора Бундесверу Карстена Броєра на посаду голови Військового комітету НАТО. Новий голова вступить на посаду влітку 2027 року.

Німеччина висунула Карстена Броєра на посаду голови Військового комітету НАТО

Німеччина висунула кандидатуру генерального інспектора Бундесверу Карстена Броєра на посаду голови Військового комітету НАТО — однієї з найвпливовіших військових посад в Альянсі. Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус напередодні зустрічі глав оборонних відомств у Брюсселі, де обговорюватимуть посилення європейської безпеки та підтримку України. Про це повідмляє Deutsche Presse-Agentur, пише УНН.

Деталі

Броєр обіймає посаду генерального інспектора Бундесверу — збройних сил країни — з березня 2023 року.

Голова Військового комітету НАТО вважається одним із найвпливовіших офіцерів поряд із Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR).

Як головний військовий радник генерального секретаря, голова комітету виступає ланкою зв’язку між НАТО та міністрами оборони всіх держав-членів.

Наступника чинного голови, італійського адмірала Джузеппе Каво Драгоне, мають визначити на зустрічі в Копенгагені у вересні. Новий голова вступить на посаду влітку 2027 року.

61-річного Броєра, якого Пісторіус назвав "високо шанованим", раніше очолював антикризову групу з боротьби з коронавірусом у Відомстві федерального канцлера.

Міністр зазначив, що Броєр зробив вагомий внесок у зміцнення оборонних спроможностей Німеччини в останні роки, забезпечивши зростання збройних сил.

За словами Пісторіуса, кандидатуру також підтримали канцлер Фрідріх Мерц і міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль.

У найближчі роки європейські країни мають обійняти більше високих посад у НАТО, йдеться в заяві Альянсу, оприлюдненій у вівторок.

Цей крок є частиною переходу до справедливішого розподілу тягаря та відповідальності, зазначили в НАТО. Це відбувається на тлі переорієнтації зовнішньої політики США за президентства Дональда Трампа від Європи.

Ольга Розгон

