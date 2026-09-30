Криштиану Роналду. Фото: AP/Gareth Patterson

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии перед матчами Лиги наций против Дании и Норвегии. Вероятно, нападающий обиделся из-за того, что не вышел на замену в матче против Норвегии, однако, как заявил Роналду, он покинул команду после слов главного тренера Жорже Жезуша, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 27 сентября, в рамках второго тура Лиги наций группы 4А встретились сборные Норвегии и Португалии. Поединок завершился победой португальцев — 2:1, однако внимание болельщиков привлекло то, что главная звезда Португалии Криштиану Роналду весь матч провел на скамейке запасных, что произошло впервые за 18 лет.

В последний раз подобное случалось еще 15 июня 2008 года — на групповом этапе Евро против Швейцарии. Португалия на тот момент уже гарантировала себе место в четвертьфинале, поэтому Луиш Фелипе Сколари выпустил экспериментальный состав. Роналду остался в запасе, а португальцы уступили — 0:2.

После матча с Норвегией главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш заявил, что между ним и Роналду нет конфликта, поэтому призвал журналистов не раздувать проблему там, где ее нет.

"Уважение к сопернику, великому сопернику, с миссией выиграть Лигу наций, и у меня не один игрок. У меня их 23. Можете задавать любые вопросы о каждом игроке. Что касается Роналду: одного вопроса мало, трех — слишком много. Я отвечу только на два вопроса о Роналду. Главная причина нашего пребывания здесь — это Дания, а я — главный тренер сборной", — сказал Жезуш.

На вопрос о том, что Жезуш обещал Роналду сыграть 30 минут в матче, тренер ответил: "Я говорил с ним. Я могу обещать все, что угодно. Я тренер. Для твоей головы это слишком сложно... Я тренер, я сказал игроку, что он не выйдет в стартовом составе, но я беру его на скамейку. Поскольку я видел игру по-своему, он не вышел. Никогда не будет игрока, который изменит мои идеи. Никогда".

Отметим, 1 октября сборная Португалии должна сыграть против сборной Дании, а 4 октября — против сборной Норвегии. Однако, как сообщили в Португальской федерации футбола, Криштиану покинул тренировочный лагерь национальной сборной в Копенгагене.

Сам Роналду написал в Instagram: "После пресс-конференции главного тренера национальной сборной и по итогам разговора с президентом Португальской федерации футбола я принял решение покинуть сборную. В свое время я расскажу всем португальцам правду о причинах, побудивших меня покинуть национальную сборную, которой я всегда отдавал все свои силы. А сейчас пришло время пожелать удачи Португалии и всем моим товарищам по команде, без исключения".

СМИ также публиковали видео, как Роналду покидал расположение сборной.

Напомним

Криштиану Роналду считает, что этот год "вероятно" будет его последним в качестве профессионального футболиста.