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Роналду покинул расположение сборной Португалии перед матчами Лиги наций

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

Криштиану Роналду покинул лагерь сборной Португалии перед матчами Лиги наций. Причиной стали слова тренера Жорже Жезуша после того, как форвард не вышел на поле.

Роналду покинул расположение сборной Португалии перед матчами Лиги наций
Криштиану Роналду. Фото: AP/Gareth Patterson

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии перед матчами Лиги наций против Дании и Норвегии. Вероятно, нападающий обиделся из-за того, что не вышел на замену в матче против Норвегии, однако, как заявил Роналду, он покинул команду после слов главного тренера Жорже Жезуша, передает УНН

Детали 

В воскресенье, 27 сентября, в рамках второго тура Лиги наций группы 4А встретились сборные Норвегии и Португалии. Поединок завершился победой португальцев — 2:1, однако внимание болельщиков привлекло то, что главная звезда Португалии Криштиану Роналду весь матч провел на скамейке запасных, что произошло впервые за 18 лет. 

В последний раз подобное случалось еще 15 июня 2008 года — на групповом этапе Евро против Швейцарии. Португалия на тот момент уже гарантировала себе место в четвертьфинале, поэтому Луиш Фелипе Сколари выпустил экспериментальный состав. Роналду остался в запасе, а португальцы уступили — 0:2.

После матча с Норвегией главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш заявил, что между ним и Роналду нет конфликта, поэтому призвал журналистов не раздувать проблему там, где ее нет. 

"Уважение к сопернику, великому сопернику, с миссией выиграть Лигу наций, и у меня не один игрок. У меня их 23. Можете задавать любые вопросы о каждом игроке. Что касается Роналду: одного вопроса мало, трех — слишком много. Я отвечу только на два вопроса о Роналду. Главная причина нашего пребывания здесь — это Дания, а я — главный тренер сборной", — сказал Жезуш. 

На вопрос о том, что Жезуш обещал Роналду сыграть 30 минут в матче, тренер ответил: "Я говорил с ним. Я могу обещать все, что угодно. Я тренер. Для твоей головы это слишком сложно... Я тренер, я сказал игроку, что он не выйдет в стартовом составе, но я беру его на скамейку. Поскольку я видел игру по-своему, он не вышел. Никогда не будет игрока, который изменит мои идеи. Никогда". 

Отметим, 1 октября сборная Португалии должна сыграть против сборной Дании, а 4 октября — против сборной Норвегии. Однако, как сообщили в Португальской федерации футбола, Криштиану покинул тренировочный лагерь национальной сборной в Копенгагене. 

Сам Роналду написал в Instagram: "После пресс-конференции главного тренера национальной сборной и по итогам разговора с президентом Португальской федерации футбола я принял решение покинуть сборную. В свое время я расскажу всем португальцам правду о причинах, побудивших меня покинуть национальную сборную, которой я всегда отдавал все свои силы. А сейчас пришло время пожелать удачи Португалии и всем моим товарищам по команде, без исключения". 

СМИ также публиковали видео, как Роналду покидал расположение сборной. 

Напомним

Криштиану Роналду считает, что этот год "вероятно" будет его последним в качестве профессионального футболиста. 

Павел Башинский

Спорт
Швейцария
Копенгаген
Дания
Норвегия
Португалия