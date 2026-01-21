Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT

Все более агрессивная кампания президента США Дональда Трампа по взятию Гренландии под контроль вызвала резкую критику со стороны законодателей-республиканцев, что повышает вероятность того, что Конгресс попытается сдержать территориальные амбиции президента, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По крайней мере один законодатель-республиканец публично заявил, что если Трамп использует военную силу для захвата территории Дании, это будет преступлением, влекущим за собой импичмент, и это будет означать конец его президентства.

Несколько других заявили, что ожидают, что резолюция о военных полномочиях, которая запретит президенту развертывать войска в Гренландии без одобрения Конгресса, получит поддержку большинства законодателей в ближайшие недели.

Республиканская партия контролирует обе палаты Конгресса, но мало что сделала для ограничения Трампа после того, как он расширял границы президентской власти за их счет в течение прошлого года, отмечает издание.

Резолюция о военных полномочиях, направленная на ограничение дальнейших военных действий в Венесуэле, провалилась на прошлой неделе после того, как Трамп успешно заставил двух законодателей-республиканцев изменить свои голоса.

"Но хор критики внутри партии по Гренландии является одним из первых важных сигналов того, что все больше республиканцев готовы противостоять тому, что они считают превышением президентских полномочий", - говорится в публикации.

В то же время законодатели-демократы рассматривают способы осуждения президента за его угрозы ввести пошлины на европейских союзников, которые отказываются подчиниться его планам контролировать территорию.

Сенатор-республиканец Том Тиллис во вторник заявил, что пытается "деэскалировать" ситуацию с Гренландией. Он продемонстрировал готовность критиковать Трампа в последние недели, отмечает издание.

"Я не критикую президента. Я критикую плохие советы, которые он получает по Гренландии", - сказал Тиллис CNBC, добавив, что "кинетическое действие или своеобразное увеличение военного присутствия" спровоцирует резолюцию о военных полномочиях, которую поддержит большинство республиканцев в Сенате.

"Я думаю, что мы могли бы легко получить большинство, устойчивое к вето", - добавил Тиллис, предположив, что по меньшей мере две трети из 100 членов Сената подпишутся под этим.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол повторил его комментарии, заявив NBC News на выходных, что он слышал об "отсутствии поддержки республиканцев" военного вторжения в Гренландию, добавив: "Даже самые решительные члены нашей фракции заявили, что они не поддержат этого".

Тиллис выступал во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе через несколько дней после того, как присоединился к двухпартийной делегации законодателей США, которая совершила поездку в Данию для встречи с датскими чиновниками и их коллегами из Гренландии.

Сенатор Лиза Мурковски была единственной республиканкой, кроме Тиллиса, которая посетила Копенгаген. Но после встречи с датскими и гренландскими чиновниками она сказала, что многие другие члены партии разделяли ее беспокойство по поводу действий президента.

"Гренландию нужно рассматривать как нашего союзника, а не как актив, - сказала Мурковски. - Я не думаю, что отсутствие республиканцев [в Дании] связано с тем, что им безразлично к этому вопросу".

На прошлой неделе Мурковски предложила законодательство вместе с сенатором-демократом Джин Шахин, которое бы запретило американским военным оккупировать или аннексировать территории НАТО, включая Гренландию. Подобное законодательство было внесено в Палату представителей при двухпартийной поддержке.

Сенаторы США предложили закон о запрете военным оккупировать территории НАТО

Республиканец из Палаты представителей Дон Бэкон был одним из самых громких критиков политики Трампа по Гренландии. Он также настаивал, что молчаливое большинство законодателей в партии президента готово попытаться заблокировать любые военные действия на арктическом острове.

"Большинство республиканцев знают, что это аморально и неправильно, и мы будем противостоять этому", - заявил законодатель от Небраски CNN на выходных.

Бэкон, который не претендует на переизбрание на промежуточных выборах в ноябре этого года, на прошлой неделе заявил местной газете в Омахе, что подход президента к Гренландии был "полным шутовством" и что вторжение станет "концом его президентства".

"Начальным этапом является осознание того, что республиканцы не собираются этого терпеть, и ему придется отступить, - добавил Бэкон. - [Трамп] ненавидит, когда ему говорят "нет", но в этом случае, я думаю, республиканцы должны быть твердыми".

Бэкон также раскритиковал угрозу президента США ввести на европейские страны новые пошлины в 10 процентов со следующего месяца, пока они не согласятся поддержать его амбиции по приобретению Гренландии, призывая Конгресс "вернуть себе полномочия по пошлинам".

Во вторник Бэкон заявил, что "большинство американцев не согласны с жесткостью президента", добавив: "Он угрожает членам НАТО, что позорно".

Несмотря на решение Верховного суда США относительно того, имеет ли Трамп полномочия вводить масштабные пошлины, законодатели отдельно предложили законодательство для сдерживания последних торговых угроз президента.

Питер Уэлч, сенатор-демократ, который также присоединился к делегации США в Копенгагене, во вторник заявил, что на следующей неделе он внесет резолюцию, которая обяжет Сенат проголосовать за запрет президентом использования пошлин для наказания союзников по НАТО. Остается неясным, сколько законодателей-республиканцев поддержат эти усилия.

"Это тупиковая конфронтация, которая нанесет ущерб только нам, НАТО и нашему положению в мире, - сказал Уэлч. - Мы выступаем за самоопределение. Мы выступаем за суверенитет. А президент Трамп бросает этому вызов таким образом, что это будет очень вредно".

Опросы общественного мнения показывают, что планы Трампа приобрести Гренландию - либо путем покупки, либо с помощью военной силы - чрезвычайно непопулярны среди американской общественности. Опрос CNN на прошлой неделе показал, что лишь 25% взрослых США поддерживают попытку президента контролировать территорию. Республиканцы разделились поровну, лишь половина заявила, что поддерживает эту идею.

Тем не менее, несколько союзников президента продолжают громко поддерживать тактику Трампа, пишет издание.

Выступая на совместном заседании парламента Великобритании в Лондоне во вторник, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что его "миссия" - "подбодрить наших друзей и помочь успокоить воду, так сказать".

В почти 30-минутной речи Джонсон, самый влиятельный член Конгресса США, не упомянул Гренландию по названию. Но он ссылался на прошлое сотрудничество между США и Великобританией, призывая премьер-министра Кира Стармера и европейских лидеров принять видение Трампа.

"Мы всегда могли спокойно решать наши разногласия как друзья. Мы продолжим это делать, - сказал Джонсон. - Давайте стремиться к договоренности, продолжим наш диалог и найдем решение, как мы всегда делали это в прошлом".

Но он добавил, что Трамп "серьезно относится к современным и динамичным угрозам, которые Китай и россия представляют для нашей глобальной безопасности, особенно... в отношении Арктики", и предостерег от бездействия.

"Хотя мы можем вести вдумчивые дебаты... среди наших друзей о том, как лучше всего противостоять этим угрозам, мы все, безусловно, соглашаемся, что им нужно противодействовать, - сказал Джонсон. - Мы игнорируем эти угрозы на собственный страх и риск".

